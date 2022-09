Eldorado für Leseratten und Bücherwürmer

Foto: The Nation

BANGKOK: Zur Book Expo Thailand 2022 werden mehr als 1,5 Millionen Besucher erwartet. Thailands größte Büchermesse fwird bereits zum 27. Mal veranstaltet und findet dieses Jahr vom 12. bis 23. Oktober 2022 im Queen Sirikit National Convention Center in Bangkok statt.

Die Organisatoren, die Publishers and Booksellers Association of Thailand, richten die diesjährige Messe unter dem Motto „Booktopia“ aus. Es basiert auf der Idee, dass Lesen der erste Schritt zur Schaffung einer Stadt ist. Die Veranstaltung ist voll von motivierenden Veranstaltungen und Präsentationen für die Förderung von Kreativität, Selbstidentität und Gemeinschaftsentwicklung, so die Organisatoren.

Foto: The Nation

Der Verband erwartet, dass die Veranstaltung mindestens 300 Millionen Baht an Einnahmen für die Buch- und Verlagsbranche des Landes generieren wird.

Verbandspräsidentin Thipsuda Sinchawarnwat sagte gegenüber der Presse: „Die Covid-19-Pandemie hat viele Verlage zur Umstellung auf Online-Kanäle gezwungen, womit sie ihren Betrieb in einem schwierigen Geschäftsumfeld aufrechterhalten konnten. Wenn es jedoch um eine Buchmesse geht, kann die Online-Plattform nicht dieselben Verkäufe und Erfahrungen bieten wie der Besuch einer Veranstaltung direkt vor Ort.“

Sie fügte hinzu, dass die Messe dieses Jahr 306 Verlage an 788 Ständen präsentieren und mehr als 100 Bühnenveranstaltungen und Seminare anbieten wird.

Die Ausstellung ist in sechs Buchbereiche unterteilt: Kinderbücher und Lehrbücher, allgemeine Bücher, seltene Bücher, Geschichte und Politik, Literatur sowie Belletristik, Comics und Unterhaltungsromane.

Die thailändische Post bietet anlässlich der Messe einen Bücherversand per EMS-Dienst zu einem Sonderpreis ab 50 Baht an. Darüber hinaus bietet sie eine limitierte und einzigartige Briefmarkensammlung zum Kauf an.

Book Expo Thailand 2022, 12.–23. Oktober 2022, täglich von 10.00–21.00 Uhr. Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), 60 Ratchadaphisek Road, Khlong Toei, Bangkok (Karte). Mehr erfahren Sie beim QSNCC.