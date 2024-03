Von: Redaktion DER FARANG | 15.03.24

PHETCHABURI: Das Phra Nakhon Khiri – Phetchaburi City Festival beginnt heute und läuft bis zum 23. März. Eine perfekte Gelegenheit für Besucher aus Hua Hin oder Cha Am, das reiche Erbe Phetchaburis zu erleben. Das Festival bietet eine Mischung aus kulturellen Ausstellungen, kulinarischen Genüssen und spektakulärem Feuerwerk.

Die Provinz Phetchaburi freut sich darauf, Touristen zum Phra Nakhon Khiri – Phetchaburi City Festival einzuladen, das bis 23. März stattfindet. Machen Sie sich bereit, atemberaubendes Feuerwerk und lebendige Lichter zu erleben, die Khao Wang schmücken. Genießen Sie einen zauberhaften Abend mit einer Sound- und Lichtshow, einer Auswahl an köstlichem Essen, vielfältigen Produkten und grenzenloser Freude.

Am 13. März um 11:00 Uhr versammelten sich die stellvertretende Gouverneurin von Phetchaburi, Frau Wanpen Mangsri, Vertreter der Handelskammer von Phetchaburi, Regierungsbeamte und Medienvertreter zur 37. jährlichen Besprechung des Phra Nakhon Khiri – Phetchaburi City Festivals im Provinzsaal von Phetchaburi.



Frau Wanpen Mangsri lud Touristen und Einheimische herzlich ein, das Festival zu erleben, das spektakulärer denn je sein verspricht. Besucher können sich auf ein beeindruckendes Feuerwerk und dekorative Lichter freuen. Über 3.000 Feuerwerkskörper werden den Nachthimmel mit Lichtern, Farben und Klängen erleuchten.

Kulturelles Erbe entdecken

Zollen Sie den verehrten heiligen Bildern Phetchaburis Respekt, erkunden Sie die Kultur der lokalen ethnischen Gruppen, genießen Sie traditionelle Spiele und kosten Sie bei ethnischen Essensvorführungen. Freuen Sie sich auf die einzigartigen Aromen von Spezialitäten aus allen 8 Bezirken, einschließlich traditioneller herzhafter und süßer Leckereien wie getrockneter Fisch mit Wassermelone, Mah Hor, Khao Chae und vieles mehr.

Entdecken Sie einen Kunstmarkt mit Töpferwaren, Handwerksandenken, Palmblumen, Holzschnitt und vielen anderen exquisiten Gegenständen.

Wettbewerbe voller Kreativität und Tradition



Darüber hinaus kündigte die stellvertretende Gouverneurin mehrere kreative Wettbewerbe an: den "Fresh Tamarind Run" am 15. März, das "Blindfolded Phetchaburi Food Guessing" am 17. März, "Rugged Eating: Phetchaburis lokale Delikatessen" am 19. März, "Delicious Ban Laem Produce" am 21. März und "Fragrant Gold of Phrip Phri Town" am 23. März.

Diese Wettbewerbe bieten die Chance, große Preise, einschließlich Autos und Goldketten, zu gewinnen, indem man an einer Wohltätigkeitslotterie teilnimmt. Eine Einladung wurde auch für die große Eröffnungsparade und Vorführungen ausgesprochen, die am 14. März 2023 um 16:00 Uhr vor Khao Wang, Phra Nakhon Khiri, beginnen werden.

Das Phra Nakhon Khiri, auch bekannt als Khao Wang, ist nicht nur der Mittelpunkt des Festivals, sondern auch ein historischer Ort von großer Bedeutung. Es handelt sich um einen Palastkomplex, der im 19. Jahrhundert auf einem Hügel errichtet wurde und heute als Museum dient. Seine Architektur ist eine faszinierende Mischung aus thailändischen, chinesischen und europäischen Einflüssen, was es zu einem einzigartigen Wahrzeichen macht.