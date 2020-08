Written by: Redaktion DER FARANG

Phuket könnte Testfall für den internationalen Tourismus werden. Foto: The Thaiger

PHUKET: Die Ferieninsel Phuket ist als Testfall für eine schrittweise Öffnung der Landesgrenzen für ausländische Touristen im Gespräch – möglicherweise im Oktober, berichtet die „Bangkok Post“.

Laut dem Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Panpimon Wipulakorn, bedeutet Phukets Position als eigenständige Insel, dass es nach der Einreise von Urlaubern einfacher wäre, einen möglichen Ausbruch von Covid-19 zu kontrollieren. Während des Höhepunkts der ersten Welle von Covid-19-Infektionen in Thailand hatte Phuket die höchste Pro-Kopf-Infektionsrate des Landes, die sich vor allem auf die Gebiete Patong und Bang Tao konzentrierte.

Mit der kürzlich von der Regierung beschlossenen Phase 6 der schrittweisen Wiederöffnung der thailändischen Grenzen für Ausländer dürfen ab August Filmcrews, Medizintouristen und Inhaber einer thailändischen Elite-Karte in das Königreich einreisen. Der Aufenthalt beginnt mit einer 14-tägigen Quarantäne. Damit nimmt der Bedarf an staatlichen Quarantäneeinrichtungen zu. Mehrere Hotels in Bangkok und Phuket haben sich beworben.