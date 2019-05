Von: Björn Jahner | 19.05.19

HUA HIN: Alle zwischen Hua Hin und Bangkok verkehrenden VIP-Minibusse starten neu am selben Abfahrtsort, nämlich an der Van Station Hua Hin in der Phetkasem Road Soi 51. Bedient werden 10 Routen:

1. Hua Hin-Sai Tai-Pinklao (Haltepunkte in Hua Hin, Phetchaburi, Mae Klong, Mahachai, Bang Kradi, Sai Tai, Pinklao). Ab Hua Hin von 5 bis 19 Uhr, in Gegenrichtung von 6 bis 19 Uhr. Auskunft, Tel.: 083-4411816.

2. Hua Hin-Sai Tai -Pinklao-Mo Chit. Ab Hua Hin von 4 bis 19 Uhr, in Gegenrichtung von 4 bis 20.30 Uhr. Auskunft, Tel.: 085-933.8840.

3. Hua Hin-Sai Tai-Pinklao (Haltepunkte in Hua Hin, Phetchaburi, Mae Klong, Mahachai, Samae Dam, Bang Kradi, Central Rama 2). Ab Hua Hin von 6 bis 18 Uhr, in Gegenrichtung von 6 bis 19 Uhr. Auskunft, Tel.: 090-095.2599, 081-920.7341.

4. Hua Hin-Ekamai (Haltepunkte in Hua Hin, Phetchaburi, Mae Klong, Mahachai, Rama 2, Bangkok University, Kluaynamthai, Khlong Toei Pier, Rama 4, Sukhumvit, Bangkok Bus Station/ Ekamai). Ab Hua Hin sowie auch in Gegenrichtung von 5 bis 19 Uhr.

5. Hua Hin-Sai Tai-Pinklao (Haltepunkte in Hua Hin, Phetchaburi, Mae Klong, Mahachai, Rama 2, Bang Khae, Sai Tai, Pinklao). Ab Hua Hin von 4 bis 18 Uhr, in Gegenrichtung auf Nachfrage. Auskunft, Tel.: 086-992.7422.

6. Hua Hin-Mo Chit 2 (Haltepunkte in Hua Hin, Phetchaburi, Mae Klong, Mahachai, Rama 2, Chatuchak, Mo Chit 2). Ab Hua Hin sowie auch in Gegenrichtung von 3.30 bis 19.30 Uhr. Auskunft, Tel.: 080-581.7113.

7. Hua Hin-Nakhon Pathom (Haltepunktes in Hua Hin, Phetchaburi, Wang Manao, Pak Tho, Ratchaburi, Bang Phe, Nong Pho, Nakhon Pathom. Ab Hua Hin sowie auch in Gegenrichtung von 5.40 bis 17.30 Uhr. Auskunft, Tel.: 088-709.2364.

8. Hua Hin-Kanchanaburi (Haltepunkte in Hua Hin, Ban Pong, Tha Muang, Tha Maka, Kanchanaburi). Ab Hua Hin von 5 bis 18 Uhr, in Gegenrichtung von 5 bis 18.15 Uhr.

9. Hua Hin-Sai Tai-Rangsit (Haltepunkte in Hua Hin, Phetchaburi, Mae Klong, Mahachai, Sai Tai, Pinklao, Rangsit). Ab Hua Hin von 5.40 bis 18.20 Uhr, in Gegenrichtung von 6.20 bis 19 Uhr. Auskunft, Tel.: 090-138.0427.

10. Hua Hin-Mo Chit (Haltepunkte in Hua Hin, Phetchaburi, Mae Klong, Mahachai, Rama 2, Chatuchak, Mochit 2). Ab Hua Hin von 3.30 bis 19.30 Uhr, in Gegenrichtung von 2.30 bis 19.30 Uhr. Auskunft, Tel.: 089-919.8055.