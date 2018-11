Von: Redaktion DER FARANG | 13.11.18

CHIANG MAI: Ein Ehepaar und sein zweijähriger Sohn kamen am Dienstagmorgen bei einem Brand ums Leben. Als Feuerwehrleute bis zu Toten vordringen konnten, hielt die Mutter ihren Sohn immer noch im Arm.

Sieben Feuerwehrfahrzeuge und deren Crews bekämpften das Feuer im zweigeschossigen Haus in der Wohnanlage Patan im Bezirk Chang Phuek. Bei ihrem Eintreffen breiteten sich die Flammen schnell aus. Nachbarn berichteten, die Bewohner seien in einem Schlafzimmer im zweiten Stock gefangen. Doch das starke Feuer hielt die Feuerwehrleute in Schach. Sie mussten den Brand löschen und verhindern, dass sich die Flammen auf angrenzende Häuser ausbreiteten. Es dauerte mehr als zwei Stunden, bis das Feuer unter Kontrolle war.

In den verkohlten Resten des Hauses fanden die Feuerwehrleute die drei Familienmitglieder tot im Schlafzimmer im zweiten Stock. Die 28-jährige Mutter, in ihren Armen der zweijährige Sohn, und der 29 Jahre alte Ehemann. Der 61-jährige Besitzer des Hauses und Vater des Ehemanns, sagte aus, er habe im ersten Stock geschlafen. Er sei von Brandgeruch aufgewacht und nach oben gegangen, um das Paar zu wecken. Auf sein Klopfe habe niemand reagiert. Dann schaute er nach unten und sah, dass sich die Flammen im Haus ausbreiteten. Er rannte nach draußen, und Nachbarn alarmierten die Feuerwehr. Die Polizei vermutet, dass das Feuer durch einen elektrischen Kurzschluss verursacht wurde.