Foto: The Nation

BANGKOK: Das Dach eines Elektrobusses der Linie Nr. 38 fing in Bangkok Feuer, als er am Samstagabend (8. April 2023) an der Pratunam-Kreuzung im Bezirk Ratchathewi eine Überführungsbrücke streifte.

Der Bus war auf seiner letzten Fahrt des Tages von der Ramkhamhaeng University 2 zum Victory Monument. Nach Angaben der Polizei streifte der Bus die Überführung, als er einem links von der Phetchaburi Road geparkten Auto ausweichen wollte.

Die Feuerwehr konnte den Brand auf dem Fahrzeugdach innerhalb von einer Stunde unter Kontrolle bringen. Der Bus wurde später abgeschleppt und der Busfahrer wegen rücksichtslosen Fahrens angeklagt.