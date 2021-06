Düstere Aussichten für Pattayas Tourismus

PATTAYA: Vom Wiedereröffnungsplan der Tourismusmetropole ab August für geimpfte ausländische Urlauber erwartet Thanet Supornsahasrungsi, Präsident des Chonburi Tourism Council, nur wenige Besucher.

Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) möchte das Pattaya-Programm als Pilotprojekt für Nicht-Insel-Provinzen etablieren. Die Zahl der ausländischen Touristen in Pattaya wird auf nur 30.000 bis 40.000 von August bis Oktober geschätzt. Sie sind willkommen, denn die Einnahmen aus dem Tourismus brachen nach Angaben von Thanet von einem Rekordhoch von 276 Milliarden Baht im Jahr 2019 auf 68 Milliarden Baht im letzten Jahr ein.

Um den Plan „Pattaya Move On" zur Wiedereröffnung Pattayas für ausländische Touristen umzusetzen, müssen mindestens 70 Prozent der Bevölkerung in den zwei Bezirken Banglamung und Sattahip gegen Covid-19 geimpft werden. Nach Angaben von Thanet werden dazu 900.000 Impfdosen benötigt, bisher bewilligten die Gesundheitsbehörden nur 60.000 Dosen. Wenn Pattaya die veranschlagten Impfdosen nicht rechtzeitig erhalte, würde die nächste touristische Hochsaison nicht vor dem 1. Oktober 2022 stattfinden.



Zielgruppen des Plans „Pattaya Move On" seien hauptsächlich Asiaten aus Singapur, Vietnam, Hongkong, Taiwan, Südkorea und Japan, darunter Golfer, Familien und Ruheständler, aber auch Urlauber aus Großbritannien, Deutschland, Russland, Skandinavien, den Niederlanden und Ländern aus Osteuropa.

Etwa 1.000 Hotels waren an der Ostküste vor der Pandemie in Betrieb, aber die dritte Viruswelle hat dazu geführt, dass nur noch 20 Prozent geöffnet sind bei einer niedrigen Auslastung von etwa 10 Prozent an Wochentagen, informierte Phisut Saekhu, Präsident des Eastern Chapter der Thai Hotels Association. Das spiegelt sich beim Bruttoinlandsprodukt der Provinz Chonburi in den ersten zwei Monaten dieses Jahres wider, in denen die Einnahmen des Dienstleistungssektors um 94,2 Prozent einbrachen. Laut Thitipat Siranutsrikul, Präsident der Association of Chonburi Attractions, sind von den 53 Attraktionen in Pattaya nur noch bis zu 15 geöffnet.