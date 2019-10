Drohender Wassermangel in der Trockenzeit

Wasserbüffel genießen ein Bad im Lam-Takhong-Damm in der Nordostprovinz Nakhon Ratchasima. Wegen niedriger Pegelstände in den Stauseen des Landes, droht vielen Regionen in der Trockenzeit Wassermangel. Foto: epa/Barbara Walton

THAILAND: Die Bevölkerung in 22 Provinzen im Norden, Nordosten, Osten und Süden des Landes muss sich in der Trockenzeit ab 1. November auf Wassermangel einstellen. Das gilt auch für die Touristenmetropole Pattaya.

Das verkündete das National Water Resources Office aufgrund der niedrigen Wasserstände in den Stauseen, die Hauptquelle für das Leitungswasser für 42 Provinz-Wasserwerke in 22 Provinzen. Risikogebiete sind 19 Distrikte in Chiang Mai, Lampang, Phayao, Chiang Rai, Nakhon Sawan, Phichit und Phetchabun in der nördlichen Region; 32 Distrikte in den nordöstlichen Provinzen Nakhon Ratchasima Roi Et, Maha Sarakham, Chaiyaphum, Khon Kaen, Nong Bua Lamphu, Loei, Sakhon Nakhon und Buriram; weiter Pattaya in der Provinz Chonburi und vier Bezirke in Phang-nga, Phuket, Nakhon Si Thammarat und Surat Thani.

Behörden haben verschiedene Maßnahmen gegen eine Wasserknappheit getroffen. Dazu gehören das Ausbaggern von Wasserkanälen, damit mehr Wasser in die Stauseen fließen kann, das Bohren von unterirdischen Brunnen, die Vergrößerung von Wasserspeichertümpeln und die Beschaffung von Wasser für die Versorgung von Bedürftigen.

Das Royal Irrigation Department appelliert an die Menschen, sparsam mit Wasser umzugehen. Derzeit gibt es in den Stauseen Bhumibol, Sirikit, Kwae Noi Bamrong Daen und Pasak Cholasit rund sechs Milliarden Kubikmeter nutzbares Wasser. Fünf Milliarden Kubikmeter sind für den Verbrauch und die Erhaltung der Umwelt reserviert, und nur eine Milliarde Kubikmeter bleiben für die Landwirtschaft übrig. Dies bedeutet, dass die Landwirte im Einzugsgebiet des Flusses Chao Phraya in Zentralthailand möglicherweise auf eine zweite Reisernte verzichten müssen.