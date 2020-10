SISAKET: Beim Frontalzusammenstoß zweier Pick-ups auf der Ratchathani Road wurden drei Menschen getötet, darunter ein elf Monate altes Baby, und die beiden Fahrer schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 14.45 Uhr auf dem Highway 226 bei Kilometer 7. Zwei Isuzu D-Max-Pick-ups wurden bei dem Aufprall total beschädigt. Rettungshelfer mussten Metallschneider einsetzen, um Leichen und verletzte Personen aus den Fahrzeugen zu bergen. Die beiden Fahrer, 40 und 47 Jahre alt, liegen in kritischem Zustand in einem Krankenhaus. Getötet wurden zwei Frauen im Alter von 29 und 39 Jahren. Das elf Monate alte Mädchen wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Hospital eingeliefert. Dort starb es wenig später. Eine rutschige Fahrbahn nach heftigen Regenfällen kann nach Einschätzung der Polizei zum Zusammenprall beigetragen haben.