Die Abfallhelden von Hua Hin

HUA HIN: Die „trash heroes“ waren am Sonntag erneut unterwegs. Dieses Mal aber nicht am Strand, wo sie eigentlich all den Müll einsammeln, den Ausländer und Thais dort liegenlassen.

Am 10. Juni säuberten an die 100 Helfer die Straße auf dem Hin Lek Fei, eines der Wahrzeichen von Hua Hin, von wo aus man einen wunderbaren Blick über die ganze Stadt genießen kann. Die Gruppe der Freiwilligen wurde einst von einem Schweizer auf Koh Lipe ins Leben gerufen, der es einfach satt hatte, jeden Tag Plastikflaschen und -tüten am Strand zu finden. Die Leute arbeiten alle umsonst und wollen wieder die Natur zurückhaben, die sie einmal erleben durften.

Mit großen Müllsäcken bewaffnet zog die Gruppe los Richtung Hin Lek Fei.

Am Sonntag wurden sie alle nach der Arbeit eingeladen von Pirmin Reichlin in sein ThaiSwissGerman-Restaurant, wo reichlich Essen parat stand, also Schwarzwälder Kirschtorte von „sweet smoke“. Toll, dass die beiden Geschäftsleute die Idee so unterstützen.

Ganze 140 Kilo Müll sammelten die Freiwilligen auf dem Hin Lek Fai.

Die „trash heroes“ hoffen mit ihrem vorbildlichen Einsatz und ihrer Arbeit auch einen erzieherischen Effekt zu haben bei den Einheimischen. Wenn du dich angesprochen fühlst und denkst, Müll einsammeln zu wollen, du bist herzlich willkommen, die Gruppe jeweils am Sonntag ab 16 Uhr zu begleiten. Doch die eigentliche Arbeit beginnt schon zu Hause oder in deiner Nähe: Entsorge deinen Müll nicht einfach irgendwo und irgendwie. Mach es so wie du es in deiner Heimat gelernt hast. Jeder Tag ist ein trash-hero-Tag. Du findest die Gruppe auch auf Facebook unter „Trash Hero Hua Hin“.

Nur ein Beispiel: Am letzten Sonntag sammelten die wahren Helden – 36 Erwachsene und zwei Kinder – 160 kg Müll nur am Strand von Khao Takiap. Am gestrigen Sonntag waren es etwa 140 Kilos, die zusammengetragen worden sind von sehr jungen bis älteren Leuten, denen die Natur etwas bedeutet, dazu eine Schulklasse von Khun Lek.