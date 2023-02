Deutschland und Malaysia wollen enger zusammenarbeiten

Von: Redaktion (dpa) | 17.02.23

KUALA LUMPUR: Deutschland und Malaysia wollen ihre Beziehungen wirtschaftlich und politisch weiter ausbauen. Das bekräftigten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Premierminister Anwar Ibrahim am Freitag nach einem Gespräch in der Hauptstadt Kuala Lumpur. Steinmeier machte deutlich, dass Malaysia der deutschen Wirtschaft dabei helfen könne, einseitige Abhängigkeiten etwa von China zu verringern.

Malaysia ist schon jetzt der wichtigste Handelspartner Deutschlands in der zehn Länder umfassenden südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean. In dem überwiegend muslimisch geprägten Land mit knapp 34 Millionen Einwohnern sind derzeit fast 1000 deutsche Unternehmen aktiv.

«Ich bin sicher, dass Malaysia einer der Standorte sein wird, von denen aus deutsche Unternehmen ihre Diversifizierungsstrategie weiter voranbringen», sagte Steinmeier. Ibrahim nannte den Besuch des Bundespräsidenten ein wichtiges Signal für den Ausbau der bilateralen Beziehungen.

Steinmeier hält sich seit Donnerstag zusammen mit seiner Frau Elke Büdenbender zu einem Staatsbesuch in Malaysia auf. Am Vormittag wurde er von König Al-Sultan Abdullah mit militärischen Ehren einschließlich 21 Schuss Salut begrüßt. Am Abend gab der König ein Staatsbankett zu Ehren der Gäste aus Deutschland.