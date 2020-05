Von: Redaktion DER FARANG | 26.05.20

PATTAYA: Die Polizei nahm einen Deutschen und eine Thai wegen Erpressung und Dokumentenfälschung fest und fahndet nach dem französischen Drahtzieher.

Die Verhaftungen erfolgten, nachdem der Anwalt eines mit einer Drogenanklage konfrontierten Australiers sagte, sein Mandant sei um 1.242.370 Baht erpresst worden. Die Mitglieder der Bande hatten behauptet, die Anklage könnte aufgrund ihrer Verbindungen zur Immigration zurückgezogen werden. Der 54-jährige Deutsche wurde in seiner Unterkunft in Pattaya verhaftet, die 33 Jahre alte Thai vor einem Gebrauchtwagenhandel an der Sukhumvit Road. Ihnen wurde eine Freilassung auf Kaution verweigert.

Ein Mann aus Frankreich soll der Kopf der Bande sein. Er hatte Ausländern gefälschte Dokumente für Arbeitserlaubnisse und Pässe verkauft. Es wird vermutet, dass er sich noch in Thailand aufhält. Der Franzose und der Deutsche sollen auch an einem Erpressungsversuch über 100.000 Baht an einer Thai beteiligt gewesen sein. Auch in diesem Fall ging es um falsche Drogenvorwürfe.