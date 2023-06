Deutscher Tourenskifahrer bei Lawinenabgang verunglückt

SITTEN: In der Schweiz ist ein deutscher Tourenskifahrer von einer Lawine mitgerissen worden und ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich bei Naters im Kanton Wallis, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Sie informierte über den Vorfall vom vergangenen Freitag erst, als die Identität des Opfers geklärt war. Der Mann habe in Deutschland gelebt. In welchem Bundesland, sagte die Polizei auf Nachfrage nicht.

Der Mann sei mit einem Freund am Fuß des Aletschhorns unterwegs gewesen. Die Lawine habe sich auf einer Höhe von etwa 3300 Metern gelöst und ihn mitgerissen. Die Polizei sei nach dem Alarm schnell vor Ort gewesen, habe aber nur noch den Tod des Verunglückten feststellen können. Sein Begleiter wurde von der Lawine nicht mitgerissen.