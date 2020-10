In drei Gewächshäusern soll der Ausländer Cannabispflanzen angebaut haben. Foto: The Nation

CHIANG MAI: Die Polizei hat einen Deutschen festgenommen, der in einem gemieteten Haus an der Hod Road Cannabis für den Online-Verkauf angebaut hatte.

Die Beamten fanden bei der Razzia in drei Gewächshäusern 13 Cannabispflanzen sowie einige Flaschen mit Marihuana, die an Kunden ausgeliefert werden sollten. Im Erdgeschoss des Hauses stieß die Polizei auf Werkzeuge zum Anbau der Pflanzen, Erde und Dünger. Die Cannabispflanzen wurde in einem temperaturkontrollierten Raum angebaut.

Der 29-Jährige berichtete den Ermittlern, er habe als Muay-Thai-Boxtrainer in Deutschland gearbeitet und einen Titel bei einer Muay-Thai-Boxmeisterschaft gewonnen. Anfang dieses Jahres zog er nach Chiang Mai und verdiente Geld als Boxer. Später wurde er wegen der Covid-19-Krise arbeitslos und mietete das Wohnhaus für sechs Monate.

Die Polizei nahm auch die thailändische Freundin des Deutschen fest, die ihm bei der Suche nach dem Haus unterstützt hatte. Sie bestritt jedoch, beim Anbau von Cannabis geholfen zu haben.