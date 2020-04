Von: Redaktion DER FARANG | 11.04.20

Die Polizei spricht mit deutschen Auswanderern, die beschuldigt werden, die Coronavirus-Barriere in Chiang Mai zerstört zu haben. Foto: Chiang Mai News

CHIANG MAI: Einer Gruppe von 20 Menschen, angeführt von deutschen Expats und ihren thailändischen Frauen, wird vorgeworfen, in Chiang Mai auf einer Straße eine Barriere entfernt zu haben, die die Ausbreitung von Covid-19 verhindern sollte.

Die Barriere, die in einer Wohnsiedlung in der Nähe des Wat Thung Rang Raeng im Bezirk Nam Phrae errichtet wurde, verhindere den Zugang zu ihren Häusern, betonen die Deutschen. Einheimischen sagen jedoch, es sei wichtig, die Ausbreitung von Covid zu verhindern. Sie meldeten der Polizei von Hang Dong den „Abriss“ der Barriere. Die Gruppe wurde von der Polizei interviewt, Beamte der Immigration wurden angewiesen, den Status der beteiligten Ausländer zu untersuchen. „Chiang Mai New“ berichtet nicht, warum die Barriere in einer Wohnsiedlung Coronavirus-Fälle verhindern sollte.

Thailand meldete am Samstag 45 neue Covid-19-Fälle und zwei weitere Todesopfer. Damit stieg die Zahl der Infizierten auf 2.518 und die der Todesfälle auf 35. Die Toten waren thailändische Männer.