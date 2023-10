Demos gegen Angriffe in Gaza - Ausschreitungen im Libanon

BEIRUT: Bei Demonstrationen im Libanon gegen die israelischen Luftangriffe auf Gaza ist es am Mittwoch zu Auseinandersetzungen mit dem Sicherheitspersonal gekommen. Gegen die Demonstranten wurden Tränengas und Wasserwerfer eingesetzt. Hunderte Menschen protestierten auf einer Straße die zur US-Botschaft führte.

Israel fliegt seit dem 7. Oktober die Angriffe nach einem Angriff von Hamas-Terroristen auf grenznahe Orte und ein Musikfestival. Mehr als 1400 Menschen kamen dabei und bei weiterem Blutvergießen in den folgenden Tagen ums Leben.

«Wir sind hier, um den Amerikanern zu zeigen, dass sie die Verbrechen der Israelis in Gaza unterstützen», sagte ein Demonstrant der Deutschen Presse-Agentur. Einige der Demonstranten versuchten, den Stacheldraht auf der Straße zu durchbrechen, die zu der streng bewachten US-Botschaft nahe der Hauptstadt Beirut führte, sagte ein Augenzeuge.

Bereits am Mittag hatten Tausende Anhänger der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im südlichen Vorort Beiruts demonstriert. «Wir stehen hier, um unsere Verurteilung und unsere extreme Wut über die aufeinanderfolgenden Massaker der Zionisten zum Ausdruck zu bringen», sagte der Vorsitzende des Exekutivrats der libanesischen Schittenorganisation, Haschim Safi al-Din.

Nach einem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen am Vorabend hatte die pro-iranische Miliz für Mittwoch einen «Tag des beispiellosen Zorns» gegen Israel ausgerufen. Dieser richtete sich nach Angaben der Schiitenorganisation auch gegen den Solidaritätsbesuch von US-Präsident Joe Biden in Israel.

Bei dem Vorfall bei dem Krankenhaus im Gazastreifen wurden nach Angaben des dortigen von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mindestens 471 Menschen getötet und weitere 324 verletzt worden. Unabhängig waren die Angaben zunächst nicht zu überprüfen.

Israel machte für die Explosion eine fehlgeleitete Rakete der Terrororganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen verantwortlich und legte Beweise vor, die das belegen sollen. Die palästinensische Seite sowie zahlreiche arabische Staaten geben Israel die Schuld.