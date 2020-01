Von: Björn Jahner | 31.01.20

CHIANG MAI: Lange haben Weltraum-Fans diesem Tag mit großer Spannung entgegengefiebert, jetzt ist es endlich soweit: Am 1. Februar wird der Princess Sirindhorn AstroPark in Chiang Mai offiziell eröffnet.

Gemäß Sarun Posayachinda, Direktor des Nationalen Astronomischen Forschungsinstituts von Thailand (Narit), das den Forschungs- und Bildungspark beaufsichtigt, wird Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn als Initiatorin und Namensgeberin des Projekts die feierliche Eröffnung persönlich leiten. In dem modernen Wissenschafts- und Bildungszentrum werden den Besuchern die neuesten Technologien und Innovationen der Astronomie und Astrophysik auf inspirierende Weise nähergebracht sowie Wissenschaftlern für die Erforschung des Weltraums zur Verfügung gestellt.

Das 54 Rai (8,64 Hektar) große Observatorium im Bezirk Mae Rim ist das größte des Landes und dient fortan als Narit-Geschäftssitz. Für die Umsetzung des Forschungsprojekts stand ein Budget in Höhe von 400 Millionen Baht zur Verfügung. Der Princess Sirindhorn AstroPark umfasst ein astronomisches Forschungs- und Dienstleistungszentrum, ein Optiklabor, ein Labor zur Instrumentenentwicklung und ein Planetarium mit 17 Metern Durchmesser. Auch ein Museum, ein Observatorium, ein Kongresszentrum und ein Amphitheater finden in dem weitläufigen Komplex Platz.

Erlebnismuseum und Forschungszentrum

In einer Pressemitteilung erläuterte Narit-Chef Sarun, dass mit dem AstroPark das Ziel verfolgt wird, ein wissenschaftliches Zentrum für akademische Studien sowie ein Lernzentrum für weltrauminte­ressierte Besucher zu schaffen, das die Möglichkeit bietet, sich über die Wissenschaft, Technologien und Innovationen der Astronomie und Astrophysik fortzubilden. Zudem soll die Einrichtung dazu beitragen, Thailand zur führenden Nation für Astronomie-Forschung in Südostasien zu entwickeln. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, wird der AstroPark Khun Sarun folgend mit Observatorien auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, sowie auch mit den anderen Narit-Observatorien im Land, die sich in Nakhon Ratchasima, Khon Kaen, Chachoengsao, Phitsanulok und Songkhla befinden. Er erwartet, dass die moderne Einrichtung täglich bis zu 500 Besucher anziehen wird. Der Eintrittspreis beträgt 30 Baht für Studenten und 50 Baht für alle anderen Besucher. Mehr erfahren Sie über die Webseite: AstroPark.