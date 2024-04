Das bringt der Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 14.04.24 | Überblick

Scholz beginnt China-Besuch in mutmaßlich größter Stadt der Welt

CHONGQING: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beginnt am Sonntag seinen dreitägigen China-Besuch in der Metropole Chongqing, die mit etwa 32 Millionen Einwohnern als größte Stadt der Welt gehandelt wird. Dort wird Scholz eine Produktionsstätte von Wasserstoffantrieben der Firma Bosch besuchen und mit Studierenden über Stadtplanung sprechen. Außerdem stehen ein Gespräch mit dem regionalen Parteisekretär Yuan Jiajun und eine Bootsfahrt auf dem Jangtse auf seinem Programm.

Bei Sieg gegen Werder: Bayer vor erster Meisterschaft

BERLIN: Bayer Leverkusen steht unmittelbar vor der ersten deutschen Fußball-Meisterschaft der Clubgeschichte. Mit einem Sieg gegen Werder Bremen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) wäre der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso am 29. Spieltag der Titel nicht mehr zu nehmen. Die in 42 Saison-Pflichtspielen ungeschlagenen Leverkusener liegen derzeit 13 Punkte vor dem FC Bayern. Im ersten Sonntagsspiel (15.30 Uhr) trifft zuvor Schlusslicht SV Darmstadt 98 auf den SC Freiburg. Darmstadt wartet seit Oktober auf einen Sieg.