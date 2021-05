Das bringt der Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 08.05.21 | Überblick

Endgültiges Wahlergebnis in Schottland erwartet

EDINBURGH: Bei der Parlamentswahl in Schottland soll am Samstag das endgültige Ergebnis feststehen. Bis zum Freitagabend war noch unklar, ob die regierende Pro-Unabhängigkeitspartei SNP die absolute Mehrheit gewinnt. In diesem Fall würde der Druck auf den britischen Premierminister Boris Johnson steigen, ein neues Unabhängigkeitsreferendum zu genehmigen. Bisher lehnt er dies ab. Regierungschefin Sturgeon will das Land wieder in die EU führen.

Grüne und CDU stimmen im Südwesten über Koalitionsvertrag ab

STUTTGART: Kurz bevor Baden-Württembergs neuer Landtag zusammentritt, stimmen Grüne und CDU auf getrennten Landesparteitagen über den Koalitionsvertrag ab. Die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann tagen am Samstag (10.30 Uhr) ebenso wie die Christdemokraten (10.00 Uhr) in Stuttgart. Auch wenn die CDU nach der Wahlschlappe Mitte März einige Zugeständnisse machen musste - es wird erwartet, dass beide Parteien das Vertragswerk durchwinken. Der Klimaschutz steht im Zentrum der Vorhaben, allerdings stehen alle Projekte unter Finanzierungsvorbehalt.

FC Bayern will Titelgewinn perfekt machen - Werder unter Druck

BERLIN: Der FC Bayern München steht nach der verpassten ersten Chance in Mainz an diesem Wochenende vor dem neunten Meistertitel nacheinander. Die Mannschaft des am Saisonende scheidenden Trainers Hansi Flick empfängt am Samstagabend (18.30 Uhr) Borussia Mönchengladbach. Mit einem Heimsieg wäre der insgesamt 31. Titelgewinn für den deutschen Fußball-Rekordmeister perfekt.

Giro-Start in Turin: Buchmann nimmt Podium ins Visier

TURIN: Radprofi Emanuel Buchmann peilt beim 104. Giro d'Italia das Podium an. Der Tour-de-France-Vierte von 2019 verzichtet in diesem Jahr auf einen Start bei der Frankreich-Rundfahrt und konzentriert sich ganz auf den Giro. Los geht es am Samstag mit dem Einzelzeitfahren in Turin über 8,6 Kilometer in Turin.