Das bringt der Mittwoch

Bund und Länder beraten über weiteres Vorgehen in der Corona-Krise

BERLIN: Bund und Länder stimmen sich am Mittwoch (14.00 Uhr) über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise ab. Vor den erneuten Beratungen der Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten sind nicht zuletzt aus der Wirtschaft die Stimmen derjenigen lauter geworden, die für einen umfassenden Einsatz von Schnelltests und für Lockerungen der Corona-Maßnahmen plädieren.

Britischer Finanzminister legt Haushalt vor

LONDON: Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie stellt der britische Finanzminister Rishi Sunak am Mittwoch (13.30 Uhr MEZ) im Parlament seinen Haushaltsplan vor. Dabei stehen zusätzliche 1,65 Milliarden Pfund (1,91 Mrd Euro) für das Impfprogramm bereit. Erwartet werden zudem zahlreiche Maßnahmen, um Unternehmen, die Gastronomie und Kulturinstitutionen nach dem bereits dritten Corona-Lockdown zu unterstützen.

Was überweist die Bundesbank nach Berlin? Notenbank legt Bilanz vor

FRANKFURT/MAIN: Für das Jahr 2019 konnte sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) über eine vergleichsweise üppige Überweisung aus Frankfurt freuen: Die Deutsche Bundesbank erzielte mit 5,85 Milliarden Euro den höchsten Gewinn seit der Finanzkrise 2008. An diesem Mittwoch (11.00 Uhr) informiert die Notenbank über ihre Bilanz für das Jahr 2020.

Bundestag debattiert über Corona-Öffnungsperspektiven

BERLIN: Mögliche Wege aus dem Corona-Lockdown sind am Mittwoch auch Thema im Bundestag. Voraussichtlich am Nachmittag (15.05 Uhr), parallel zu Beratungen der Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten, wollen die Abgeordneten in einer Aktuellen Stunde über Öffnungsperspektiven durch Teststrategien debattieren.

Trotz Orbans Drohung: EVP-Fraktion entscheidet über Geschäftsordnung

BRÜSSEL: Ungeachtet der Drohungen des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban will die christdemokratische EVP-Fraktion im Europaparlament am Mittwoch (9.30 Uhr) über eine neue Geschäftsordnung entscheiden. Diese soll es ermöglichen, künftig die Fraktionsmitgliedschaft ganzer Parteien zu suspendieren, und das könnte innerhalb der kommenden Wochen auf die rechtsnationale Partei Fidesz aus Ungarn angewendet werden.

Fusionspartner Fiat Chrysler und PSA präsentieren Geschäftszahlen

PARIS/AMSTERDAM: Rund eineinhalb Monate nach ihrem Zusammenschluss zum Autogiganten Stellantis legen die Fusionspartner PSA und Fiat Chrysler am Mittwoch (08.30 Uhr) gemeinsam ihre Geschäftszahlen für 2020 vor. Vor der Corona-Krise setzten FCA und der Opel-Mutterkonzern PSA zusammen mehr als acht Millionen Fahrzeuge ab und erzielten einen Jahresumsatz von knapp 170 Milliarden Euro.

Fünfjährigen getötet - Urteile gegen Mutter und Freund erwartet

MÖNCHENGLADBACH: Elf Monate nach dem gewaltsamen Tod des fünf Jahre alten Fabio soll am Landgericht Mönchengladbach am Mittwoch (14.00 Uhr) voraussichtlich das Urteil über die Mutter und ihren Lebensgefährten gesprochen werden. Für den wegen Totschlags angeklagten 23 Jahre alten Mann hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe beantragt. Die ebenfalls 23 Jahre alte Mutter des Kindes soll eine Haftstrafe von sieben Jahren für Totschlag durch Unterlassen bekommen.

Mann mit Wolfsmaske vergewaltigt Mädchen - Prozessbeginn

MÜNCHEN: Es ist eine alptraumhafte Szene: Ein Mann mit einer Wolfsmaske zerrt am helllichten Tag in München ein Mädchen in ein Gebüsch und vergewaltigt das Kind. Nach dem Vorfall im Sommer 2019 beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) vor dem Landgericht München I der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Er hat die Vorwürfe nach Angaben seines Anwalts gestanden.

Urteil gegen Rapper Fler erwartet - Haft ohne Bewährung gefordert

BERLIN: Im Prozess gegen den Berliner Rapper Fler wird am Mittwoch (11.00 Uhr) das Urteil erwartet. Dem Musiker, mit bürgerlichem Namen Patrick Losensky, werden Beleidigung mehrerer Polizisten, einer Nachbarin, eines Rechtsanwalts und eines Influencers sowie Fahren ohne Führerschein, versuchte Nötigung eines Journalisten und verbotene Mitteilung aus Gerichtsverfahren vorgeworfen. In dem Verfahren hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten ohne Bewährung gefordert.

WM-Premiere für Skispringerinnen - Langläufer über 15 Kilometer dran

OBERSTDORF: Die Skispringerinnen feiern bei der Nordischen WM in Oberstdorf am Mittwoch eine Premiere. Erstmals bei einer Weltmeisterschaft tragen sie einen Wettbewerb von der Großschanze aus (17.15 Uhr/ZDF und Eurosport). Für die Langläufer steht zuvor (13.15 Uhr/ZDF und Eurosport) das Rennen über 15 Kilometer in der freien Technik auf dem Programm.

Essen will Saarbrückens Coup wiederholen - Leipzig empfängt Wolfsburg

ESSEN: Rot-Weiss Essen will das Kunststück des 1. FC Saarbrücken aus dem Vorjahr wiederholen und als erst zweiter Viertligist in das Halbfinale des DFB-Pokals einziehen. Dafür müsste der Traditionsclub am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) gegen den Zweitliga-Zweiten Holstein Kiel gewinnen. Anschließend (20.45 Uhr/ARD und Sky) kommt es noch zum Aufeinandertreffen zwischen dem Bundesliga-Zweiten RB Leipzig und dem Dritten VfL Wolfsburg.