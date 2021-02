Das bringt der Mittwoch

Politischer Aschermittwoch im Zeichen von Corona-Krise und Wahlkampf

PASSAU/VILSHOFEN: Politischer Aschermittwoch im Zeichen der Corona-Krise: Erstmals in der Geschichte findet das traditionelle Politspektakel in diesem Jahr nur online statt. Weil politische Veranstaltungen untersagt sind, sprechen die Hauptredner der Parteien zwar zum Teil an den gewohnten Kundgebungsorten in erster Linie in Niederbayern - aber nicht vor Publikum, sondern nur in Kameras.

Premier Draghi wirbt mit erster großer Rede um Vertrauen im Senat

ROM: Vier Tage nach seiner Amtseinführung wirbt Italiens neuer Regierungschef Mario Draghi am Mittwoch (ab 10.00 Uhr) mit einer ersten programmatischen Rede um das Vertrauen des Parlaments. Seine Ansprache im Senat in Rom, der kleineren von zwei Parlamentskammern, wird mit Spannung erwartet - denn der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank hat seit seinem Start als Ministerpräsident am Samstag noch nichts zu seinem politischen Kurs gesagt.

Von der Leyen stellt sich Fragen zur Corona-Politik

BRÜSSEL: Nach wochenlanger Kritik an ihrer Corona-Politik will EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch erklären, wie die nächste Etappe im Kampf gegen die Pandemie aussehen soll. Dazu steht die CDU-Politikerin (gegen 12.00 Uhr) in Brüssel in einer Pressekonferenz Rede und Antwort. Erläutern will sie vor allem einen Plan gegen die Risiken neuer Virusvarianten. Unter anderem sollen an die Mutanten angepasste Impfstoffe schneller zugelassen werden.

Verteidigungsminister beraten über Nato-Reformvorschläge

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten wollen an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) über Reformvorschläge von Generalsekretär Jens Stoltenberg beraten. Der Norweger will Deutschland und die anderen Alliierten unter anderem zu höheren Gemeinschaftsausgaben für Verteidigung und Abschreckung bewegen. Mit dem zusätzlichen Geld könnte seinen Vorstellungen zufolge zum Beispiel die Stationierung von Nato-Truppen in den östlichen Mitgliedstaaten unterstützt werden.

Visegrad-Staaten beraten über gemeinsame Ziele

WARSCHAU: Bei einem Gipfel in Krakau wollen die Regierungschefs der mittelosteuropäischen Visegrad-Gruppe (V4) am Mittwoch über ihre gemeinsamen Ziele beraten. Bei dem Treffen der Ministerpräsidenten Polens, Tschechiens, Ungarns und der Slowakei wird auch der EU-Ratsvorsitzende Charles Michel dabei sein. Die Anwesenheit Michels betone die Position der Visegrad-Gruppe innerhalb der europäischen Strukturen, sagte Polens Vize-Außenminister Szymon Szynkowski vel Sek. Seit Mitte des vergangenen Jahres hat Polen die jährlich wechselnde Präsidentschaft des Bündnisses inne. Das Treffen markiert das 30-jährige Bestehen der Gruppe.

Corona-Krise beschert Bio-Branche erneut Zuwächse

NÜRNBERG: Die Corona-Krise hat den Appetit auf Bio-Lebensmittel weiter angekurbelt. Vor allem den Anbietern der Bio-Gemüsekisten zum Bestellen hat sie einen Boom beschert. Genaue Zahlen will der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft am Mittwoch auf einer Pressekonferenz (10.00 Uhr) zur Eröffnung der weltgrößten Naturkostmesse Biofach vorstellen.

Junge Frauen vergewaltigt - Mutmaßlicher Serientäter vor Gericht

BERLIN: Nach einer Serie sexueller Angriffe auf junge Frauen in Berlin und Brandenburg im Sommer 2020 steht der mutmaßliche Täter ab Mittwoch (14.00 Uhr) in der Hauptstadt vor dem Landgericht. Der 30-Jährige soll sieben Opfer attackiert haben. Sie waren laut Anklage zwischen 14 und 27 Jahre alt. Dem Angeklagten werden sechs Vergewaltigungen, eine versuchte Vergewaltigung sowie Körperverletzung und versuchte räuberische Erpressung vorgeworfen.

Vorbereitung auf Passion: Haar- und Barterlass in Oberammergau

OBERAMMERGAU: Die Oberammergauer gehen am Mittwoch (11.00 Uhr) einen wichtigen Schritt bei den Vorbereitungen auf die Passionsspiele. Spielleiter Christian Stückl und Bürgermeister Andreas Rödl verkünden den Haar- und Barterlass. Von diesem Tag an dürfen sich die Darsteller die Haare nicht mehr schneiden, die Männer müssen zudem ihre Bärte wachsen lassen. Rund 2500 Oberammergauer - fast die Hälfte der Bewohner - wollen vom 14. Mai bis 2. Oktober nächsten Jahres das jahrhundertealte Laienspiel vom Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu aufführen.

Stiftung zu Sanierungsplänen für Goethes Wohnhaus und Stadtschloss

WEIMAR: Eine der größten Kulturstiftungen Deutschlands schaut auf Großprojekte: Die Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar, Ulrike Lorenz, will am Mittwoch (11.00 Uhr) in einer Online-Pressekonferenz Details zur Sanierung und der Neukonzeption des Weimarer Stadtschlosses und des Goethe-Wohnhauses vorstellen.

Als Außenseiter nach Sevilla: BVB vor schwerer Aufgabe

SEVILLA: Borussia Dortmund will das Achtelfinale in der Champions League zum Frustabbau nutzen. Nach zuletzt schwachen Leistungen in der Fußball-Bundesliga soll das Team laut Trainer Edin Terzic im ersten Duell mit dem FC Sevilla am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) «sein wahres Gesicht» zeigen und vor dem Rückspiel am 9. März in Dortmund für eine gute Ausgangslage sorgen. Allerdings gilt der Tabellenvierte aus Spanien nach zuletzt neun Pflichtspielsiegen in Serie als Favorit.

Deutsche Ski-Asse hoffen im Teamwettbewerb auf vierte WM-Medaille

CORTINA D'AMPEZZO: Das deutsche Ski-Team hat bei den alpinen Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo am Mittwoch die nächste Medaillenchance. Für den Mannschaftswettbewerb um 12.15 Uhr (ZDF und Eurosport) hat der Deutsche Skiverband (DSV) die Maximalzahl von sechs Athletinnen und Athleten nominiert. Bei den Herren sind das Stefan Luitz, Alexander Schmid und Linus Straßer, bei den Damen Lena Dürr, Andrea Filser und Emma Aicher. Das Teamevent ist ein im Mixed ausgetragenes Parallel-Rennen mit mehreren Runden aus jeweils vier Duellen. Pro Runde starten zwei Damen und zwei Herren pro Nation.

Biathlet Peiffer mit besten deutschen Aussichten im WM-Einzel

POKLJUKA: Für die deutschen Biathleten geht es im Herren-Einzel bei der Weltmeisterschaft im slowenischen Pokljuka am Mittwoch (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) um Wiedergutmachung. Nach den bisherigen Enttäuschungen ohne Medaille hat Ex-Weltmeister Arnd Peiffer im Klassiker über 20 Kilometer die besten Aussichten auf eine vordere Platzierung. Außerdem sind Benedikt Doll, Roman Rees und Johannes Kühn für den Deutschen Skiverband dabei. Erik Lesser kommt im siebten von insgesamt zwölf WM-Rennen nicht zum Einsatz.

Nadal vor schwerem Viertelfinale bei Australian Open

MELBOURNE: Nach dem Halbfinal-Einzug von Titelverteidiger Novak Djokovic durch den Sieg über Alexander Zverev will auch Rafael Nadal bei den Australian Open in die Runde der letzten vier Spieler. Der Weltranglisten-Zweite aus Spanien steht an diesem Mittwoch (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) aber vor einer schweren Aufgabe gegen den an Nummer fünf gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas. Zuvor spielen in Melbourne die beiden Russen Daniil Medwedew und Andrej Rubljow gegeneinander.