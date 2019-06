Von: Redaktion DER FARANG | 14.06.19

Innenminister beraten über Abschiebungen und Verbrechensbekämpfung

KIEL (dpa) - Die Innenminister von Bund und Ländern wollen am Freitag zum Abschluss ihres dreitägigen Treffens in Kiel Entscheidungen in den Bereichen Kriminalitätsbekämpfung, Abschiebungen und Polizei treffen.



Nach Abschluss der Beratungen wollen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Schleswig-Holsteins Ressortchef Hans-Joachim Grote (CDU) sowie ihre Kollegen Boris Pistorius (SPD, Niedersachsen) und Lorenz Caffier (CDU, Mecklenburg-Vorpommern) Ergebnisse des Treffens vorstellen (12.00 Uhr).

Wer bezahlt die Fenster? - BGH urteilt zu Sanierungen im Wohneigentum

KARLSRUHE (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verkündet am Freitag (9.00 Uhr) ein Urteil zu Sanierungen im Wohneigentum.



Es geht um Arbeiten, die ein einzelner Eigentümer ohne Beschluss der Gemeinschaft auf eigene Faust vornehmen lässt. Die Frage ist, ob er damit automatisch auf den Kosten sitzen bleibt. (Az. V ZR 254/17)

Merkel tritt vor Mieterbund - Berliner Initiative für Volksbegehren

KÖLN/BERLIN (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird an diesem Freitag (11.30 Uhr) als Gastrednerin beim Deutschen Mieterbund in Köln erwartet.



Bei der Jahresversammlung des Mieter-Sprachrohrs in der Domstadt dürfte Merkel den Unmut über steigende Mieten und knappen Wohnraum in Deutschland zu spüren bekommen. In Berlin treibt die Bürgerinitiative «Deutsche Wohnen und Co enteignen» ihre Pläne für bezahlbaren Wohnraum voran. Mit der Übergabe einer Unterschriften-Sammlung unternimmt sie den nächsten Schritt für ein Volksbegehren zu Enteignungen von Wohnungskonzernen.

Jahrestagung des Netzwerks Recherche

HAMBURG (dpa) - Was können und müssen Journalisten tun, um handwerklich hochwertige, gut recherchierte und auf Fakten basierte Texte zu veröffentlichen?



Um diese Frage dreht sich die zweitägige Jahrestagung der Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche von Freitag (10.00 Uhr) an in Hamburg. Unter dem Motto «Abenteuer Recherche» stehen deshalb zahlreiche Workshops und Podiumsdiskussionen auf dem Programm.

Schweizerinnen gehen für Frauenstreik auf die Straße

BERN (dpa) - Zu einem Frauenstreik mit Kundgebungen und Aktionen im ganzen Land wollen am Freitag zehntausende Schweizerinnen auf die Straße gehen.



Sie fordern vor allem gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Bei einer ähnlichen Aktion hatten 1991 nach Angaben des Sozialarchivs hunderttausende Frauen demonstriert.

Berliner Frauenärztinnen wegen Paragrafs 219a vor Gericht

BERLIN (dpa) - Erstmals seit der Neuregelung des umstrittenen Paragrafen 219a vor rund vier Monaten stehen am Freitag (11.30 Uhr) zwei Ärztinnen wegen Verstoßes gegen das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche vor Gericht.



Den 56- und 52-Jährigen wird vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten vorgeworfen, auf der frei zugänglichen Internetseite ihrer Gemeinschaftspraxis zwischen Februar und Juli 2018 in unzulässiger Weise geworben zu haben.

Londoner Gericht befasst sich mit US-Auslieferungsantrag für Assange

LONDON (dpa) - Ein Gericht in London beschäftigt sich am Freitag mit dem Auslieferungsantrag der USA für Wikileaks-Gründer Julian Assange.



Erwartet wird, dass Assange daran per Videoschalte aus dem Gefängnis teilnimmt. Die Anhörung soll um 11 Uhr (MESZ) beginnen. Mit einer Entscheidung wird aber noch nicht gerechnet.

EU-Kommission stellt Bericht zu Fake News im Europawahlkampf vor

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Kommission legt am Freitag (12.45 Uhr) einen Bericht zum Einfluss von Fake News auf die Europawahl vor.



Zudem soll es grundsätzlich um den Fortschritt der Europäischen Union im Kampf gegen gezielte Falschinformationen im Netz gehen. Bislang sind mit Blick auf die Europawahl Ende Mai keine groß angelegten Desinformationskampagnen bekannt geworden.

Merkel hält Rede über deutsche Geschichte

BONN (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält am Freitag (12.45 Uhr) in Bonn eine Rede zur deutschen Geschichte.



Anlass ist das 25-jährige Bestehen des Hauses der Geschichte in der früheren Bundeshauptstadt. Es dokumentiert die deutsche Geschichte seit 1945 bis zur Gegenwart.

WHO berät wegen Ebola über Ausrufung internationaler Notlage

GENF (dpa) - Nach dem Übergreifen der Ebola-Seuche vom Kongo auf das Nachbarland Uganda entscheidet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag, ob sie eine «Notlage von internationaler Tragweite» ausrufen muss. Bei einer solchen Notlage würde die WHO schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Seuche empfehlen.

Prozess um tödlichen Streit auf dem Oktoberfest startet

MÜNCHEN (dpa) - Vor dem Landgericht München I startet am Freitag (9.30 Uhr) der Prozess um einen tödlichen Streit auf dem Münchner Oktoberfest.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem 43-jährigen Angeklagten Körperverletzung mit Todesfolge vor. Er soll einen 58 Jahre alten Kontrahenten im Streit so heftig niedergeschlagen haben, dass der Mann aus dem Münchner Umland an einer Hirnblutung starb.

Ex-Laienpriester soll Enkelinnen missbraucht haben - Urteil

AACHEN (dpa) - Im Prozess um den sexuellen Missbrauch seiner kleinen Enkelinnen wird am Freitag (10.00 Uhr) in Aachen das Urteil gegen einen früheren neuapostolischen Laienpriester erwartet. Die Anklage hatte dem heute 75 Jahre alten Mann sexuellen Missbrauch in 73 Fällen vorgeworfen.

Jahrestagung des Deutschen Bühnenvereins in Nürnberg

NÜRNBERG (dpa) - Der Deutsche Bühnenverein kommt am Freitag zu seiner Jahreshauptversammlung in Nürnberg zusammen.



Zu der zweitägigen Konferenz im Nürnberger Staatstheater werden 250 Intendanten und Chefs der deutschen Theater und Orchester erwartet. Inhaltliche Schwerpunkte sind die Themen Rechtspopulismus, Missbrauchsstrukturen an den Bühnen und eine bessere Frauenförderung, wie der Verband im Vorfeld mitteilte.

Deutsche Pferdesport-Meisterschaften mit fünf Titel-Entscheidungen

BALVE (dpa) - Vier nationale Pferdesport-Titel werden am Wochenende in Balve vergeben. In der Dressur gibt es Meisterschaften im Grand Prix Special und in der Kür.



Als Favoriten gelten Titelverteidiger Sönke Rothenberger und die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth. Parallel zu den Wettkämpfen im Sauerland gibt es eine weitere Reitsport-Meisterschaft: In Luhmühlen, in der Lüneburger Heide, wird der Titel in der Vielseitigkeit vergeben.