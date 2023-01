Das bringt der Freitag

Bundesweites Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

BERLIN: Bundesweit wird an diesem Freitag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Bei einer Gedenkstunde des Bundestages (10.00 Uhr) kommt unter anderem die Holocaust-Überlebende Rozette Kats zu Wort. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eröffnet die Sonderveranstaltung, an der auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnimmt. Im Mittelpunkt der Gedenkfeier stehen in diesem Jahr Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Identität von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Am 27. Januar 1945 hatten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz im besetzten Polen befreit. Die Nazis hatten dort mehr als eine Million Menschen ermordet.

Expertenkommission legt Vorschläge gegen Lehrkräftemangel vor

BERLIN: Der Lehrkräftemangel gehört zu den brennendsten Themen der Bildungspolitik. Eine bei der Kultusministerkonferenz (KMK) angesiedelte Expertenkommission legt an diesem Freitag (12.00 Uhr) Vorschläge für eine mögliche Entspannung der Situation vor. Momentan und auf absehbare Zeit kommen nicht genügend ausgebildete Lehrkräfte nach, wie angesichts der Entwicklung der Schülerzahlen und der Abgänge in den Ruhestand gebraucht würden. Berechnungen der KMK hatten ergeben, dass die Lücke zwischen Lehrereinstellungsbedarf und -angebot zwischen 2021 und 2035 im Schnitt bei etwa 1600 pro Jahr liegt.

Bundestag berät über umstrittene Wahlrechtsreform

BERLIN: Im Bundestag beginnen die Abgeordneten an diesem Freitag (11.30 Uhr) mit einer Beratung in eigener Sache. Zur Debatte steht im Plenum erstmals der Vorschlag für eine Wahlrechtsreform, mit der SPD, Grüne und FDP dafür sorgen wollen, dass der Bundestag nach der nächsten Wahl nicht mehr so groß ist. Das auf 736 Abgeordnete angewachsene Parlament soll wieder auf seine Normgröße von 598 Abgeordneten schrumpfen. Dass der Bundestag nach der Wahl 2021 so groß wie noch nie zuvor wurde, liegt an den vielen Überhang- und Ausgleichsmandaten.

Präsidentenwahl in Tschechien geht in entscheidende Runde

PRAG: In Tschechien beginnt an diesem Freitag die zweitägige Stichwahl ums Präsidentenamt. Dabei trifft der ehemalige Nato-General Petr Pavel auf den populistischen Ex-Ministerpräsidenten Andrej Babis. Die Wahllokale öffnen um 14.00 Uhr. In den letzten Umfragen lag der 61 Jahre alte Ex-General vorn. Wahlberechtigt sind in dem EU- und Nato-Mitgliedsland etwa 8,3 Millionen Menschen. Der Präsident hat in Tschechien überwiegend repräsentative Aufgaben, ernennt aber auch die Regierung und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Das Ergebnis wird am Samstagabend erwartet.

Gedenkfeier in Auschwitz befasst sich mit einstiger Planung des KZ

WARSCHAU: Die Gedenkfeier zum 78. Jahrestag der Befreiung des früheren deutschen Konzentrationslagers Auschwitz am Freitag (12.00 Uhr) wird sich mit der einstigen Planung, Umsetzung und Ausweitung des Systems für den Völkermord in dem Lager befassen. Die Ruinen der Gedenkstätte, aber auch die Pläne für das Konzentrations- und Vernichtungslager seien eine Warnung an die Menschheit, besonders angesichts der aktuellen Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine. Der Name Auschwitz hat sich als Synonym für den Holocaust und Inbegriff des Bösen weltweit ins Bewusstsein eingebrannt. Allein dort brachten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen um, zumeist Juden.

Verkehrsgerichtstag geht mit Empfehlungen an die Gesetzgeber zu Ende

GOSLAR: In Goslar geht am Freitag der Deutsche Verkehrsgerichtstag zu Ende. Bei einer Pressekonferenz (13.00 Uhr) sollen Forderungen an die Gesetzgeber vorgestellt werden, wie die Organisatoren mitteilten. Die Empfehlungen gelten als maßgeblich bei der Gesetzgebung in Deutschland, sollen sich aber auch an die Europäische Union richten. Drei Tage lang sprachen Fachleute aus Justiz, Wissenschaft, Behörden und Verbänden über Themen des Verkehrsrechts und der Verkehrssicherheit. Der jährliche Kongress zählt zu den wichtigsten Treffen von Verkehrsexperten in Deutschland.

WHO-Ausschuss berät über Beendigung von Corona-Gesundheitsnotstand

GENF: Drei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie beraten unabhängige Experten an diesem Freitag darüber, ob der internationale Gesundheitsnotstand aufgehoben werden soll. Der Corona-Notfallausschuss gibt eine Empfehlung ab, die Entscheidung trifft der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Entscheidung werde voraussichtlich frühestens Montag bekanntgegeben, verlautete aus WHO-Kreisen in Genf.Meisterschaft im Hirschrufen - Imitatoren treten in Dortmund an

Meisterschaft im Hirschrufen - Imitatoren treten in Dortmund an

DORTMUND: Zur Deutschen Meisterschaft im Hirschrufen treten bei der europaweit größten Jagdmesse am Freitag (12.00 Uhr) in Dortmund Wettbewerber aus mehreren Bundesländern an. Diesmal sind acht Teilnehmer mit ihren Instrumenten - Ochsenhörner, Glaszylinder oder spezielle Rohre - dabei, wie die Dortmunder Messe mitteilte. Auch Förster Fabian Menzel, der bei dem skurrilen Spektakel zuletzt den Meistertitel errungen hatte, gehört zu den Stimmimitatoren. Wie schon in den Jahren zuvor ist in der Männerdomäne eine einzige Frau vertreten. Sie kommt aus Nordrhein-Westfalen.

Theater-Uraufführung «Nullerjahre» nach Erfolgsbuch von Rapper Testo

SCHWERIN: «Nullerjahre», die Autobiografie von Hendrik Bolz alias Testo vom Deutschrap-Duo Zugezogen Maskulin, kommt am Freitag (18.00 Uhr) als Theaterstück auf die Bühne. Am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin wird die Geschichte von Testos Jugend im Plattenbaugebiet in Stralsund uraufgeführt. Gezeigt wird das Stück in der neuen Staatstheater-Spielstätte M*Halle im Schweriner Plattenbaugebiet Großer Dreesch.

RB Leipzig will Druck auf Bayern München erhöhen

LEIPZIG: Mit einem Sieg zum Rückrunden-Auftakt der Fußball-Bundesliga will RB Leipzig den Druck auf Tabellenführer Bayern München erhöhen. Gelingt am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) ein Erfolg gegen den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart, rückt Leipzig vorübergehend auf Platz zwei und verkürzt den Rückstand auf die Bayern auf zwei Punkte. Abdou Diallo wird aufgrund von Knieproblemen fehlen.

Handballer bei WM gegen Ägypten gefordert

STOCKHOLM: Die deutschen Handballer wollen sich mit einem Sieg gegen Ägypten die Chance auf eine gute Platzierung bei der Weltmeisterschaft erhalten. Im Duell mit dem Afrikameister am Freitag (15.30 Uhr/ARD) in Stockholm muss Bundestrainer Alfred Gislason auf den bereits abgereisten Rückraumspieler Paul Drux vom Bundesliga-Tabellenführer Füchse Berlin verzichten. Gewinnt die DHB-Auswahl, spielt sie am Sonntag gegen den Sieger des Duells zwischen Norwegen und Ungarn um Platz fünf.

Djokovic kämpft bei Australian Open um Finaleinzug

MELBOURNE: Novak Djokovic kämpft bei den Australian Open der Tennisprofis an diesem Freitag um den Finaleinzug. Ein Jahr nach der Zwangsausweisung wegen seiner nicht vorhandenen Impfung gegen das Coronavirus trifft der Serbe ab 9.30 Uhr (MEZ/Eurosport) in der Rod Laver Arena im Halbfinale auf den US-Amerikaner Tommy Paul. Zuvor bestreiten der Russe Karen Chatschanow und Stefanos Tsitsipas aus Griechenland ab 4.30 Uhr (MEZ/Eurosport) das erste Halbfinale.

Hockey-Herren freuen sich auf Halbfinale: «Wir sind begeistert»

BHUBANESWAR: Der zweimalige Hockey-Weltmeister Deutschland ist mit dem Viertelfinalsieg gegen England auf die große WM-Bühne in Indien zurückgekehrt und freut sich auf das erste Halbfinale seit 2010. «Wir sind alle begeistert, wie wir durch das Turnier kommen», sagte Bundestrainer André Henning vor dem Spiel gegen den Olympia-Zweiten und dreimaligen Weltmeister Australien am Freitag (12.00 Uhr/DAZN). Damit hat die DHB-Auswahl die Chance, erstmals seit zehn Jahren wieder einen großen Titel zu gewinnen.

Erste Entscheidungen bei Rodel-WM in Oberhof

OBERHOF: Die deutschen Rodlerinnen und Rodler gehen mit hohen Erwartungen in die Weltmeisterschaften in Oberhof, wo an diesem Freitag die ersten Titel vergeben werden. Bei den Frauen ist die bestens mit der Bahn vertraute Dajana Eitberger Favoritin, bei den Männern wollen Felix Loch und Max Langenhan um den WM-Titel fahren. Zur Weltspitze zählen auch die Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt und Toni Eggert/Sascha Beneken. Die ersten Entscheidungen fallen am Freitag in den Sprintrennen (ab 13.00 Uhr).