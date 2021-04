Das bringt der Donnerstag

Bundesverfassungsgericht entscheidet zum Klimaschutzgesetz

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Donnerstag (9.30 Uhr) seine Entscheidung über Verfassungsbeschwerden gegen verschiedene Vorschriften des Bundes-Klimaschutzgesetzes. Die Umweltorganisation BUND und Vertreter etwa von Fridays for Future hatten Verfassungsbeschwerden eingereicht, weil sie die Maßnahmen zur Minderung der Treibhausgasemissionen und zur Begrenzung der globalen Erwärmung als unzureichend erachten (Az.: u.a. 1 BvR 2656/18).

US-Präsident Biden hält erste Rede vor US-Kongress - 100 Tage im Amt

WASHINGTON: Gut drei Monate nach seinem Amtsantritt hält US-Präsident Joe Biden am Mittwochabend (Ortszeit; 03.00 Uhr MESZ Donnerstag) erstmals eine Rede vor beiden Kammern des Kongresses. Die Ansprache markiert in diesem Fall das Ende seiner ersten 100 Tage im Amt.

Knapp dreiwöchiger Corona-Lockdown beginnt in Türkei

ISTANBUL: Angesichts hoher Corona-Fallzahlen beginnt in der Türkei am Donnerstag ein 17-tägiger landesweiter Lockdown. Ab 19 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ) schließen alle für den Grundbedarf nicht nötigen Geschäfte. Die Menschen dürfen dann nur noch aus triftigen Gründen wie etwa zum Einkaufen auf die Straße.

Lufthansa berichtet über Geschäftsverlauf in der Corona-Flaute

FRANKFURT/MAIN: Wie schlägt sich der vom Staat gerettete Lufthansa-Konzern in der fortdauernden Corona-Pandemie? Antworten auf diese Frage erwarten Anleger an diesem Donnerstag (7.00 Uhr) vom Management des MDax-Konzerns, der in Frankfurt über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2021 berichtet. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem weiteren Abfluss von Barmitteln sowie dem Umfang der noch vorhandenen Reserven.

Bundesagentur legt Zahlen zum Arbeitsmarkt im April vor

NÜRNBERG: Der Arbeitsmarkt gilt als einer der großen Stabilitätsanker in der Corona-Krise. Der Frage, ob er das auch weiterhin sein kann, geht die Bundesagentur für Arbeit in ihrer April-Statistik nach, die sie am Donnerstag (10.00 Uhr) in Nürnberg vorstellt.

Vize-Weltmeister Metzelder wegen Kinderpornografie vor Gericht

DÜSSELDORF: Fußball-Vizeweltmeister Christoph Metzelder (40) muss sich an diesem Donnerstag (09.30) in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Er ist angeklagt, weil er Kinder- und Jugendpornografie besessen und insgesamt 29 Dateien an drei Frauen weitergeleitet haben soll.

Schüler soll zu Mord an Muslimen aufgerufen haben: Prozess beginnt

DORTMUND: Ein 15-jähriger Deutscher, der versucht haben soll, einen Bekannten zum Mord an Muslimen oder Juden anzustiften, muss sich ab Donnerstag (14.00 Uhr) vor dem Dortmunder Landgericht verantworten. Der Prozess findet vollständig unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus NRW stammenden Angeklagten außerdem vor, sich Sprengstoff beschafft zu haben, um damit einen rassistisch motivierten Anschlag zu begehen.

Mutmaßliche Rechtsterroristin vor Gericht

MÜNCHEN: Sie soll Kommunalpolitiker und einen Moscheeverein ausgespäht und Todesdrohungen verschickt haben: Am Donnerstag (9.00 Uhr) beginnt am Oberlandesgericht (OLG) München der Prozess gegen eine mutmaßliche Rechtsextremistin aus Bayern. Die Frau soll einen Brandanschlag auf Amtsträger oder Muslime vorbereitet haben und ist wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat angeklagt.

Conti-Aktionäre sollen Vitesco-Abspaltung beschließen - Zahlen besser

HANNOVER: Beim Autozulieferer Continental schalten sich die Aktionäre am Donnerstag (10.00 Uhr) zur Online-Hauptversammlung zusammen. Dabei soll es neben der Dividende, die diesmal aufgrund der Corona-Lage ausfallen soll, unter anderem um den formalen Beschluss gehen, die Antriebssparte des Dax-Konzerns abzuspalten und in das Unternehmen Vitesco auszugliedern. Die aus der Kernsparte herausgelöste Antriebstechnik für Verbrenner und E-Autos konnte zuletzt zulegen, ihr Umsatz wuchs im ersten Quartal auf bereinigter Basis um 12,8 Prozent.

Illegal Lippen aufgespritzt? Prozess gegen Kosmetikerin

BERLIN: Weil sie illegal Schönheitseingriffe vorgenommen haben soll, muss sich eine Kosmetikerin am Donnerstag (9.15 Uhr) vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten verantworten. Die 40-Jährige soll unter anderem Lippen und Wangen aufgespritzt und Botox injiziert haben, ohne Ärztin zu sein oder über eine Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz zu verfügten.

Frau eingesperrt, gequält und getötet - Prozessbeginn in Darmstadt

DARMSTADT: Sie sollen eine 55-Jährige gefangen gehalten, gequält und getötet haben: Eine Frau, ihr Sohn und ein mutmaßlicher Komplize müssen sich ab Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Darmstadt verantworten. Der 50-jährigen Mutter und ihrem 26 Jahre alten Sohn wirft die Staatsanwaltschaft Mord vor, dem 24 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen Totschlag.

Junge Frau zu Tode geprügelt - Urteil im Mordprozess erwartet

GERA/NEUSTADT AN DER ORLA: Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Anfang 30-Jährigen aus Neustadt an der Orla soll am Donnerstag ein Urteil gesprochen werden. Ihr 43 Jahre alter Partner muss sich seit Ende März vor dem Landgericht Gera in Thüringen verantworten, weil er nach Ansicht der Staatsanwaltschaft seine Partnerin im Juni 2020 brutal zu Tode geprügelt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord und gefährliche Körperverletzung vor.

Neue Nationalgalerie saniert - Schlüsselübergabe in Berlin

BERLIN: Nach zehn Jahren Schließung und fünf Jahren Sanierung ist die Neue Nationalgalerie wieder sichtbarer Teil des Berliner Stadtbildes. Die Projektleitung übergibt am Donnerstag (11.00 Uhr) die Schlüssel an die für die Staatlichen Museen zuständige Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Franz Marcs «Füchse» - Düsseldorf entscheidet über Restitution

DÜSSELDORF: Im jahrelangen Streit um das wertvolle Gemälde «Die Füchse» von Franz Marc entscheidet der Düsseldorfer Stadtrat am Donnerstag (ab 14.00 Uhr) über die Rückgabe an die Erben des einstigen jüdischen Besitzers. Den Ratsmitgliedern liegt eine vertrauliche Beschlussvorlage vor, über die sie als letzten Tagesordnungspunkt voraussichtlich gegen Abend abstimmen werden.

Spitzentreffen zu Benin-Bronzen - Fahrplan für Rückgaben dabei

BERLIN: Museumsexperten und politisch Verantwortliche wollen am Donnerstag (17.00 Uhr) über den weiteren Umgang mit den als Raubgut geltenden Benin-Bronzen in deutschen Beständen beraten. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat dafür zu einer digitalen Gesprächsrunde eingeladen. Ziel sei es, in Deutschland eine gemeinsame Position gegenüber der nigerianischen Seite zu finden.

Tennisturnier in München: Wer folgt Zverev ins Viertelfinale?

MÜNCHEN: Beim Tennisturnier in München wird am Donnerstag mindestens ein deutscher Tennis-Profi dem Topfavoriten Alexander Zverev ins Viertelfinale folgen. Denn in der zweiten Runde kommt es zum Duell zwischen Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer. Zuvor eröffnet Yannick Hanfmann um 11.00 Uhr den Turniertag auf dem Center Court. Der 29 Jahre alte Lokalmatador ist gegen den an Nummer vier gesetzten Serben Filip Krajinovic allerdings Außenseiter.

Deutsche Handballer klarer Favorit in Bosnien-Herzegowina

BUGOJNO: Deutschlands Handballer gehen als klarer Favorit in das bedeutungslose EM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina. Die Partie an diesem Donnerstag (16.10 Uhr/ARD) in Bugojno soll der bereits für die Europameisterschaft 2022 qualifizierten DHB-Auswahl vor allem als wichtiger Test im Hinblick auf die Olympischen Spiele dienen.