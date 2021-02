Das bringt der Donnerstag

Nato berät über Zukunft des Bündniseinsatzes in Afghanistan

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten wollen an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) über die Zukunft des Bündniseinsatzes in Afghanistan beraten. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat angekündigt, dass es dabei unter anderem darum gehen wird, wie man sich auf eine erhöhte Bedrohung der internationalen Truppen einstellt. Dass man derzeit noch nicht über den eigentlich für den 30. April geplanten Abzug der internationalen Kräfte aus Afghanistan reden könne, bedeute eine «veränderte Sicherheitssituation», sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch.

Europäer und USA beraten über weiteres Vorgehen im Iran-Atomstreit

PARIS/BERLIN: Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen gemeinsam mit den USA das weitere Vorgehen im Atomstreit mit dem Iran besprechen. Außenminister Heiko Maas will dazu am Donnerstag nach Paris reisen, wo er sich mit seinen französischen und britischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian und Dominic Raab treffen wird. Per Video soll auch US-Außenminister Antony Blinken zu den Beratungen der der sogenannte E3-Gruppe zugeschaltet werden.

Italiens Premier Draghi will sich zweiter Vertrauensfrage stellen

ROM: Italiens Ministerpräsident Mario Draghi will am Donnerstag mit einem Vertrauensvotum in der Abgeordnetenkammer die letzte Hürde nach seiner Vereidigung nehmen. Ab 9.00 Uhr soll die Sitzung in der größeren der beiden Parlamentskammern starten, wie es in einer Mitteilung hieß. Nach der Debatte steht am Abend die Vertrauensabstimmung für Draghi und sein Kabinett auf dem Programm.

Steinmeier spricht mit Betroffenen über Situation im Gesundheitswesen

BERLIN/ZITTAU: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier tauscht sich am Donnerstag (11.00 Uhr) mit Menschen in Sachsen aus, die in der Corona-Pandemie besonders gefordert sind. Dazu will er in einer Videokonferenz etwa mit der Pflegedienstleiterin einer Klinik in Werdau sprechen, mit einer Hausärztin aus Pirna, einem Bestatter aus Marienberg und einem Intensivmediziner aus Tschechien, der in Zittau arbeitet. Steinmeier setzt damit seine Reihe von Regionalgesprächen fort - coronabedingt auf digitalem Weg.

Nasa-Rover «Perseverance» soll auf dem Mars landen

WASHINGTON: Nach rund sechs Monaten Flugzeit soll der US-Rover «Perseverance» am Donnerstag (gegen 21.30 Uhr MEZ) auf dem Mars landen. Der Ende Juli 2020 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartete Roboter der US-Raumfahrtbehörde Nasa soll mit einem riskanten Manöver in einem bislang noch nie vor Ort untersuchten ausgetrockneten See namens «Jezero Crater» aufsetzen.

Airbus legt Bilanz vor - Folgen von Corona setzen Konzern zu

TOULOUSE: Der europäische Flugzeugbauer und Rüstungskonzern Airbus legt am Donnerstag (6.30 Uhr) in Toulouse seine Jahreszahlen für 2020 vor. Die Corona-Pandemie hat dem Konzern mit Schaltzentrale in Toulouse massiv zugesetzt und sorgte für einen heftigen Geschäftseinbruch. Airbus hatte im vergangenen Jahr angekündigt, Zigtausende Jobs zu streichen und hatte außerdem die Flugzeugproduktion um rund 40 Prozent gedrosselt. Doch trotz Krise gab es auch gute Nachrichten für den Boeing-Rivalen. Airbus bekam im vergangenen Jahr mehr Flugzeug-Bestellungen als Stornierungen und verteidigte seine Position als größter Flugzeugbauer der Welt.

Besser durch die Krise als gedacht - Daimler legt Zahlen für 2020 vor

STUTTGART: Der Auto- und Lastwagenbauer Daimler hat das Corona-Jahr 2020 weit besser überstanden als zeitweise befürchtet. Mit einem starken zweiten Halbjahr im Rücken kann Vorstandschef Ola Källenius nun die ersten Früchte seines rigiden Sparkurses ernten und zugleich die geplante Aufspaltung des Konzerns vorantreiben. Am Donnerstag legt er die Bilanz für 2020 vor - die zweite seit seinem Amtsantritt im Mai 2019.

Nach gewaltsamem Tod einer 23-Jährigen wird Urteil verkündet

HANNOVER: Ein 35-Jähriger aus Dessau soll in Hannover eine junge Frau erstochen haben. Von einem «Alptraum» sprach die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer, der Nebenklagevertreter nannte es eine «Horrorsituation». Beide forderten lebenslange Haft wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen, die besondere Schwere der Schuld solle festgestellt werden. Die Verteidigung sprach sich für neun Jahre Gefängnis wegen Totschlags aus. Den Tod der jungen Frau habe der 35-Jährige nicht geplant, sagte ein Verteidiger. Am Donnerstag (11.30 Uhr) wird das Urteil am Landgericht Hannover verkündet (Az. 39 Ks 7/20).

Nächste WM-Chance für Biathleten: Lesser und Preuß im Single-Mixed

POKLJUKA: Nach Silber im Einzelrennen durch Arnd Peiffer am Mittwoch bietet sich den deutschen Biathleten bei den Weltmeisterschaften im slowenischen Pokljuka gleich die nächste Medaillenchance. Am Donnerstag (15.15 Uhr/ZDF und Eurosport) geht es im Single-Mixed um den Titel. In dem schießlastigen Wettbewerb treten jeweils ein Mann und eine Frau gemeinsam für ihr Land an - für Deutschland treten Erik Lesser und Franziska Preuß an.

WM-Riesenslalom der Damen: Filser hofft auf Top 15 - Trio favorisiert

CORTINA D'AMPEZZO: Bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo steht am Donnerstag der Riesenslalom der Damen an. Der Deutsche Skiverband (DSV) wird nur von Andrea Filser vertreten, die die Top 15 und damit eine persönliche Karrierebestleistung bei einem Einzelstart anvisiert. Die Favoritinnen für den viertletzten Wettbewerb in den Dolomiten (10.00 und 13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) sind unter anderem US-Superstar Mikaela Shiffrin, Titelverteidigerin Petra Vlhova aus der Slowakei und die italienische Riesentorlauf-Spezialistin und Weltcup-Führende Marta Bassino.

Leverkusen ohne Stammkeeper Hradecky bei Young Boys Bern

BERN: Bayer Leverkusen muss im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League am Donnerstag bei den Young Boys Bern (18.55 Uhr/DAZN) auf Stammtorhüter Lukas Hradecky verzichten. Der finnische Nationalkeeper leidet an einer Fersenverletzung. «Lukas wird morgen nicht dabei sein», sagte Trainer Peter Bosz am Mittwoch. Das Tor hüten wird somit Niklas Lomb, der am Samstag zur Pause für Hradecky eingewechselt worden und im Alter von 27 Jahren zu seinem Bundesliga-Debüt gekommen war.

Hoffenheim ohne Kramaric gegen Molde - Leverkusen zu Gast in Bern

BERN/VILLARREAL: In der Zwischenrunde der Fußball Europa League treten die beiden Bundesliga-Teams zunächst auswärts an. Die TSG 1899 Hoffenheim, die erstmals in einer K.o.-Runde dabei ist, spielt am Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) gegen Norwegens Außenseiter Molde FK. Weil die Corona-Beschränkungen derzeit auch für Profisportler eine Reise nach Norwegen untersagen, findet die Partie im spanischen Villarreal statt.Das Team muss allerdings ohne den am Sprunggelenk verletzten WM-Zweiten Andrej Kramaric auskommen.

Titelverteidiger Djokovic bestreitet Halbfinale bei Australian Open

MELBOURNE: Bei den Australian Open stehen am Donnerstag beide Halbfinals der Damen auf dem Programm. Zudem ermitteln bei den Herren der Titelverteidiger und Weltranglisten-Führende Novak Djokovic aus Serbien und der russische Qualifikant Aslan Karazew den ersten Endspiel-Teilnehmer. Zunächst treffen in der Rod-Laver-Arena die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams aus den USA und die US-Open-Gewinnerin Naomi Osaka aus Japan aufeinander (nicht vor 4.00 Uhr MEZ/Eurosport).