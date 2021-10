Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 28.10.21 | Überblick

US-Präsident Biden reist für Gipfeltreffen nach Europa

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden bricht an diesem Donnerstag zu einer mehrtägigen Europareise auf. Der Katholik Biden wird am Freitag im Vatikan eine Audienz bei Papst Franziskus haben (12.00 Uhr) und dann bilaterale Gespräche mit der italienischen Regierung führen. Ab Samstag will er in Rom am zweitägigen G20-Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer teilnehmen. Ab Montag will er im schottischen Glasgow am Weltklimagipfel (COP26) teilnehmen. Es ist erst Bidens zweite Auslandsreise seit seinem Amtsantritt im Januar.

Polens Parlament debattiert über Gesetz zum Verbot von LGBT-Demos

WARSCHAU: Polens Parlament befasst sich am Donnerstag (21.30 Uhr) in erster Lesung mit einem Gesetzentwurf, der Demonstrationen für die Gleichstellung nicht-heterosexueller Menschen verbieten will. Der Gesetzentwurf zielt vor allem auf die Pride-Parade und andere Demonstrationen der LGBT-Gemeinde. Die Abkürzung steht für Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender-Personen.

Auslieferungsverfahren um Julian Assange geht in London weiter

LONDON: Die mögliche Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange an die USA wird am Donnerstag weiter die britische Justiz beschäftigen. Am zweiten Tag des Berufungsverfahrens, der um 10.30 Uhr Ortszeit (11.30 Uhr MESZ) am High Court in London beginnen soll, wollen die Vertreter von Assange darlegen, weshalb sie eine Auslieferung des gebürtigen Australiers weiterhin für unzulässig halten. Assange sitzt seit mehr als zwei Jahren in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis in Haft.

Studie will Missbrauch in der evangelischen Kirche aufarbeiten

MÜNCHEN: Eine neue Studie will sexuellen Missbrauch in der evangelischen Kirche aufarbeiten. Sie soll am Donnerstag (10.30 Uhr) in München vorgestellt werden. Durchgeführt wird sie vom Institut für Praxisforschung und Projektberatung (IPP), das auch schon Missbrauch in Kinderheimen und im katholischen Kloster Ettal aufgearbeitet hat. Ziel der Studie ist laut IPP-Mitteilung «eine Gesamtanalyse evangelischer Strukturen und systemischer Bedingungen, die sexualisierte Gewalt begünstigen und ihre Aufarbeitung erschweren».

Volkswagen-Geschäftszahlen dürften Chip-Misere deutlich machen

WOLFSBURG: Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Halbjahr bei seinen Finanzzahlen kräftig von der Erholung aus der Corona-Krise profitiert. Doch im dritten Quartal schlug der Mangel an elektronischen Halbleitern und weiteren Teilen voll durch: Massenweise konnten Autos nicht wie geplant gebaut werden, viele Beschäftigte sind immer wieder in Kurzarbeit. Wenn der Vorstand um VW-Chef Herbert Diess an diesem Donnerstag (ab 7.30 Uhr) in Wolfsburg die Zahlen der vergangenen drei Monate vorstellt, dürfte die Bilanz nicht mehr ganz so glatt poliert sein wie noch zuvor.

EZB trotzt Inflation - Entscheidungen erst im Dezember erwartet

FRANKFURT/MAIN: Die Inflation kennt seit Monaten nur eine Richtung: nach oben. Doch Europas Währungshüter, deren oberstes Ziel ein stabiler Euro ist, fluten die Märkte weiterhin mit billigem Geld. Zwar tritt die Europäische Zentralbank (EZB) im laufenden Quartal bei ihren milliardenschweren Anleihenkäufen etwas auf die Bremse. Doch Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde hat bereits klargestellt, dass über die Zukunft des in der Pandemie aufgelegten Kaufprogramms PEPP erst in der Dezember-Sitzung des EZB-Rates entschieden werden soll.

Bundesagentur gibt Arbeitsmarktstatistik für Oktober bekannt

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit gibt am Donnerstag in Nürnberg die Zahlen zum deutschen Arbeitsmarkt im Monat Oktober bekannt. Erwartet wird ein weiterer Rückgang der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum September. Im vorigen Monat waren bundesweit 2.465 000 Menschen ohne Job.

Energiepreise heizen Inflation an - Bundesamt gibt Daten bekannt

WIESBADEN: Das Leben in Deutschland ist teurer geworden. Wie sich die Verbraucherpreise in Europas größter Volkswirtschaft im Oktober entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt am Donnerstagnachmittag in einer ersten Schätzung bekannt. Analysten rechnen mit einer Jahresinflationsrate von 4,4 Prozent. Angeheizt von steigenden Energiepreisen hatte die Teuerungsrate im September mit 4,1 Prozent erstmals seit fast 28 Jahren wieder die Marke von 4 Prozent überschritten.

Apple legt Quartalszahlen vor

CUPERTINO: Frische Quartalszahlen von Apple werden am Donnerstag (ab 22.30 Uhr) zeigen, ob der iPhone-Konzern weiterhin gut durch die globalen Chip-Engpässe kommt. Zur Jahresmitte hatte Apple ungewöhnlich starke Zahlen vorgelegt - mit Umsätzen und Gewinnen, wie sie sonst eher in den lukrativen Weihnachtsquartalen üblich sind. Zugleich warnte der Konzern im Juli aber, dass nun auch das iPhone und die iPad-Tablets stärker von der Bauteile-Knappheit betroffen sein würden.

Zwei Schwestern in Londoner Park getötet - Strafmaß erwartet

LONDON: In einem aufsehenerregenden Fall um die Tötung von zwei Schwestern in einem Londoner Park wird am Donnerstag das Strafmaß verkündet. Das Strafgericht Old Bailey hatte den 19-Jährigen bereits schuldig gesprochen, die Frauen im Alter von 46 und 27 Jahren erstochen zu haben. Der 19-Jährige wollte damit laut Gericht einen «Pakt mit dem Teufel» erfüllen.

Auf Wunsch Männer kastriert: Prozess gegen 66-Jährigen nach Todesfall

MÜNCHEN: Nachdem er mehrere Männer auf deren eigenen Wunsch hin kastriert hatte, steht von Donnerstag (9.30 Uhr) an ein 66-Jähriger aus Oberbayern vor Gericht. Weil einer der Männer nach dem Eingriff in seiner Obhut starb, muss er sich vor dem Landgericht München II nicht nur wegen Körperverletzung, sondern unter anderem auch wegen Mordes durch Unterlassen verantworten.

Medientage München: Verantwortung der Medien in der Klimakrise

MÜNCHEN: Nachhaltigkeit und Klima spielen auch in den Medien eine immer größere Rolle - sowohl im Programm als auch bei der Produktion. Die Münchner Medientage setzen dazu am Donnerstag (12.30 Uhr) einen neuen Schwerpunkt bei dem Branchenkongress. Journalisten und Spitzenvertreter öffentlich-rechtlicher sowie privater Sender diskutieren auf den Podien über das Thema Klimawandel in den Medien.

Europas Kulturhauptstadt Esch stellt Programm für 2022 vor

ESCH/ALZETTE: Knapp vier Monate vor dem Start stellt Esch das Programm als Kulturhauptstadt Europas für 2022 vor. Geplant sind rund 160 Projekte mit mehr als 2000 Events, die im Süden Luxemburgs und im angrenzenden Frankreich grenzüberschreitend über die Bühne gehen sollen. Unter dem Motto «Remix Culture» sind neben der Stadt Esch zehn umliegende Luxemburger Gemeinden und acht französische Gemeinden der Kommunalverwaltung in Audun-le-Tiche mit im Boot.

EM-Auslosung in Manchester: DFB-Frauen in Topf 1 gesetzt

MANCHESTER: In Manchester werden am Donnerstag (18.00 Uhr) die Vorrunden-Gruppen für die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England im Juli 2022 ausgelost. Das deutsche Team ist in Topf 1 ebenso gesetzt wie die Gastgeberinnen, Titelverteidiger Niederlande und Frankreich. Als stärkste Gegner aus Topf 2 sind Schweden, Spanien, Norwegen oder Italien möglich.

Offizielle Vorstellung von Trainer Kohfeldt in Wolfsburg

WOLFSBURG: Wolfsburgs neuer Trainer Florian Kohfeldt leitet am Donnerstag sein erstes Training mit dem VfL-Team. Der 39 Jahre alte Coach tritt bei den Niedersachsen die Nachfolge von Mark van Bommel an, von dem sich der Fußball-Bundesligist am Sonntag nach acht Pflichtspielen ohne Sieg getrennt hatte. Kohfeldt bittet seine neuen Spieler um 10.30 Uhr auf den Platz. Vier Stunden später wird der frühere Trainer vom Werder Bremen dann auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer offiziell vorgestellt.