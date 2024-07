Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.07.24 | Überblick

Deutsch-polnische Regierungsgespräche im Zeichen weiterer Aussöhnung

WARSCHAU: Mitten in den laufenden Haushaltsverhandlungen reist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Begleitung von zehn Ministern und zwei Staatsministern nach Warschau. Am Dienstag (8.00 Uhr) trifft Scholz in der polnischen Hauptstadt im Rahmen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen Ministerpräsident Donald Tusk. In Warschau geht es um die weitere Aussöhnung und Verständigung zwischen beiden Ländern. Aus Regierungskreisen in Berlin heißt es, die Konsultationen sollten «einen starken Impuls» für die guten nachbarschaftlichen Beziehungen geben. Dafür werde ein gemeinsamer Deutsch-Polnischer Aktionsplan mit mehreren Projekten beschlossen.

Heckler & Koch lädt zum Aktionärstreff

ROTTWEIL: Deutschlands größter Hersteller von Handfeuerwaffen, Heckler & Koch, lädt am Dienstag (10.00 Uhr) zur Hauptversammlung nach Rottweil ein. In einer ehemaligen Pulverfabrik, die inzwischen als Veranstaltungsort genutzt wird, stellt sich Firmenchef Jens Bodo Koch den Fragen der Anteilseigner. Mehrheitsaktionär ist eine Luxemburger Finanzholding namens CDE, deren Gerichtsstreit mit einem anderen Anteilseigner über Einfluss auf die Firma noch immer nicht beendet ist.

Protest bei Mercedes gegen Verkauf eigener Autohäuser

STUTTGART: Mercedes-Beschäftigte wollen am (heutigen) Dienstag ihrem Unmut über den geplanten Verkauf der unternehmenseigenen Autohäuser Luft machen. Ab 11.00 Uhr sind nach Angaben des Gesamtbetriebsrats und der Gewerkschaft IG Metall Kundgebungen an bundesweit sechs Standorten geplant. Diese finden neben dem Stammsitz in Stuttgart-Untertürkheim auch in Sindelfingen, Rastatt, Bremen, Düsseldorf und in Berlin statt. Bei den konzerneigenen Mercedes-Autohäuser sind nach früheren Angaben ungefähr 8000 Menschen in rund 80 Betrieben beschäftigt. Der Autobauer hatte im März angekündigt, die Niederlassungen verkaufen zu wollen.

Ein Preis und großes Kino - Kate Winslet in München

MÜNCHEN: Kate Winslet ist am Dienstag (19.00 Uhr) auf dem Filmfest München zu Gast. Die 48-jährige Britin wird mit dem Ehrenpreis des Festivals ausgezeichnet, dem CineMerit Award. Zudem feiert ihr neuer Film «Die Fotografin» seine Europapremiere. Unter Regie von Ellen Kuras spielt Winslet die US-Amerikanerin Lee Miller, die während des Zweiten Weltkrieges als Kriegsberichterstatterin an die Front reiste und auch die Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Dachau miterlebte. Der Film soll am 26. September im Kino starten. Bis zum 7. Juli zeigt das Filmfest rund 150 Filme aus aller Welt.

Rangnicks nächster EM-Coup? Österreich trifft auf Türkei

LEIPZIG: Ralf Rangnick und Österreich wollen am Dienstag bei der Fußball-Europameisterschaft das Viertelfinale erreichen. Das Team des deutschen Trainers trifft in seinem ersten K.o.-Runden-Spiel auf die Türkei. Spielbeginn ist um 21.00 Uhr in Leipzig. Der Viertelfinal-Gegner von Österreich oder der Türkei wird bereits am Dienstag um 18.00 Uhr in München ermittelt: Dann treffen die Niederlande und Rumänien aufeinander.

Wimbledon: Zverev und Kerber in Erstrundenpartien gefordert

LONDON: Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und die frühere Turniersiegerin Angelique Kerber bestreiten am Dienstag ihre Erstrunden-Matches in Wimbledon. Rund drei Wochen nach seiner Final-Niederlage bei den French Open steigt Zverev auf dem zweitgrößten Court gegen den spanischen Außenseiter Roberto Carballés Baena ins Spielgeschehen ein (2. Match nach 14.00 Uhr MESZ/Prime). Kerber bekommt es bei ihrem ersten Wimbledon-Auftritt nach der Babypause mit der Kasachin Julia Putinzewa zu tun (3. Spiel nach 12.00 Uhr).

CHIO beginnt mit erstem Springen und Eröffnungsfeier

AACHEN: Mit einem Springen am Mittag und der Eröffnungsfeier am Abend beginnt an diesem Dienstag das größte Reitturnier der Welt. Der erste sportliche Höhepunkt des CHIO in Aachen ist am Mittwoch im 40.000 Zuschauer fassenden Stadion der Preis von Europa. Zum umfangreichen Programm gehören an sechs Turniertagen auch Wettbewerbe für Nationalmannschaften in den olympischen Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit. Nach Abschluss des Turniers werden die letzten Olympia-Tickets vergeben.