Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 03.07.24 | Überblick

Scholz stellt sich Fragen der Bundestagsabgeordneten

BERLIN: Mitten in der heißen Phase der Haushaltsverhandlungen stellt sich Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch (13.00 Uhr) im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Zu Beginn wird Scholz ein Statement abgeben, für das er bis zu acht Minuten Zeit hat. Danach können die Parlamentarier Fragen zu allen Themen stellen. Zu seinen laufenden Verhandlungen mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) über den Bundeshaushalt 2025 wird sich Scholz wohl kaum inhaltlich einlassen.

Kabinett berät über gleichwertige Chancen für alle

BERLIN: Die Bundesregierung hat untersucht, wie gleichwertig die Lebensverhältnisse im Land sind. Über den Bericht, der daraus entstanden ist, will das Kabinett an diesem Mittwoch beraten. Im Anschluss werden Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Ergebnisse der Untersuchung in Berlin vorstellen. Die Ampel-Regierung betont, in dieser umfassenden Form sei man diesen Fragen bislang nicht nachgegangen.

Recht auf schnelles Internet - Ausschuss-Votum steht an

BERLIN: Beim sogenannten Recht auf schnelles Internet steht am Mittwoch (15.00 Uhr) ein wichtiges Votum an. Der Digitalausschuss des Bundestags entscheidet über die Annahme eines Behördenvorschlags, dem zufolge alle Haushalte in Deutschland mindestens 15 Megabit pro Sekunde im Download bekommen müssen und damit fünf Megabit mehr als bislang. Wer weniger hat, kann sich an die Bundesnetzagentur wenden und einen besseren Anschluss erzwingen. Aus Sicht von Verbraucherschützern ist die Verschärfung der Vorgaben überfällig.

EU-Entscheidung zur Ita-Übernahme durch Lufthansa erwartet

BRÜSSEL: Die EU-Kommission dürfte diesen Mittwoch ihre Entscheidung bekanntgeben, ob Lufthansa die staatliche italienische Airline Ita übernehmen darf. Die Regierung in Rom will sich dazu gemeinsam mit den Konzernchefs Carsten Spohr und Antonino Turrichi gegen Mittag (12.30 Uhr) in einer Pressekonferenz äußern. Der Lufthansa-Vorstandsvorsitzende Spohr rechnete laut Medienberichten schon vor rund einem Monat damit, dass Brüssel die Übernahme genehmigen wird.