Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.04.24 | Überblick

Faeser stellt Kriminalstatistik vor - Länderzahlen für 2023 negativ

BERLIN: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) stellt an diesem Dienstag die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2023 vor. Die Zahl registrierter Straftaten ist im vergangenen Jahr einem Medienbericht zufolge bundesweit um 5,5 Prozent auf fast sechs Millionen gestiegen.

Simon Harris soll neuer Regierungschef von Irland werden

DUBLIN: Simon Harris soll an diesem Dienstag neuer Regierungschef des EU-Mitgliedslandes Irland und damit Nachfolger von Leo Varadkar werden. Der 37-Jährige von der liberal-konservativen Partei Fine Gael gilt als klarer Favorit bei der Abstimmung im Parlament in Dublin.

Gerichtshof für Menschenrechte entscheidet über Klimaklagen

STRAßBURG: Verletzt ein Staat Menschenrechte, wenn er nicht genügend gegen den Klimawandel tut? Zu dieser Frage spricht der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) an diesem Dienstag in Straßburg (10.30 Uhr) gleich drei Urteile. Geklagt haben sowohl mehrere Jugendliche aus Portugal als auch Seniorinnen aus der Schweiz und ein französischer Bürgermeister.

Prozessauftakt - Frau soll Anschlag auf Rathaus geplant haben

STUTTGART: Weil sie einen Amoklauf auf Mitarbeiter eines Rathauses in Baden-Württemberg geplant haben soll, muss sich eine Frau ab diesem Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Der 25-Jährigen wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen.

Bundesverfassungsgericht urteilt zu Vaterschaftsanfechtungsrecht

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht entscheidet an diesem Dienstag (10.00 Uhr), ob die Rechte leiblicher Väter im Kampf um die rechtliche Vaterschaft für ihre Kinder gestärkt werden. Geklagt hat ein Mann aus Sachsen-Anhalt, dessen ehemalige Lebensgefährtin ihren neuen Partner als Vater des heute dreijährigen Kindes eintragen ließ.

Computerspiele-Branche zieht Bilanz für 2023

BERLIN: Die Branche für Computer- und Videospiele in Deutschland zieht an diesem Dienstag (10.00 Uhr) Bilanz über das vergangene Jahr. Der Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Games-Branche, Felix Falk, legt in einer Online-Pressekonferenz Zahlen für 2023 vor. Es geht sowohl um Hardware wie Spielekonsolen als auch um Gaming-Plattformen, In-App-Käufe und um Speicherträger für klassische Spiele.

Mehr Abschreckung am Kippenautomaten: Nichtraucher-Klage vor Gericht

DÜSSELDORF: Eine Nichtraucher-Initiative will durchsetzen, dass an Tabakautomaten Warnhinweise zum Rauchen stärker zur Geltung kommen. In der Klage des Vereins Pro Rauchfrei gegen den Automatenbetreiber Tobaccoland kommt es an diesem Dienstag (14.00 Uhr) vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht (OLG) zur mündlichen Verhandlung.

Drei Nachbarn durch Kopfschüsse getötet - Prozess beginnt

AUGSBURG: Das Gewaltverbrechen mit drei Toten in einem Mehrfamilienhaus im schwäbischen Langweid wird ab diesem Dienstag (13.00 Uhr) vor dem Landgericht Augsburg verhandelt. Ein 64 Jahre alter Sportschütze soll in nicht einmal einer halben Minute drei verhasste Nachbarn mit Kopfschüssen umgebracht haben, anschließend soll er zwei Menschen noch mit Schüssen durch eine Wohnungstür verletzt haben.

Mordprozess um verschwundene Schwangere beginnt

NÜRNBERG: In einem Prozess um das Verschwinden einer Schwangeren müssen sich ab diesem Dienstag (9.00 Uhr) zwei Männer unter anderem wegen Mordes vor dem Landgericht in Nürnberg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ex-Lebensgefährten der Frau und seinem mutmaßlichen Komplizen vor, die 39-Jährige im Dezember 2022 entführt, getötet und die Leiche an einem unbekannten Ort versteckt zu haben

FC Bayern gegen Arsenal im Kampf um letzte Titelchance

LONDON: Der FC Bayern kämpft in der Champions League an diesem Dienstag (21.00 Uhr) um die letzte Titelchance dieser Fußball-Saison. Im Hinspiel beim FC Arsenal wollen sich die Münchner eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Mittwoch in einer Woche im eigenen Stadion erarbeiten. Mit nach London reisten die zuletzt verletzt fehlenden Manuel Neuer, Leroy Sané, Kingsley Coman und auch Aleksandar Pavlovic.