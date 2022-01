CHIANG MAI: Der Gouverneur der Provinz Chiang Mai hat die Schließung von 23 Restaurants im Bezirk Muang (Chiang-Mai-Stadt) für drei bis vierzehn Tage angeordnet, nachdem die Zahl der Covid-19-Fälle unter den Gästen der Gastronomiebetriebe ein besorgniserregendes Level erreicht hatte. In allen von der Schließung betroffenen Lokalen wurde Alkohol ausgeschenkt, betonen die Behörden.

Die Gesundheitsbehörden fordern alle Besucher der vorübergehend geschlossenen Restaurants zur Selbstdurchführung von Antigenschnelltests (ATK) und zu einer siebentägigen Heimisolation auf, auch wenn das Testergebnis negativ ist.

Das gesamte Personal der geschlossenen Gastronomiebetriebe, einschließlich der Musiker, muss sich während der behördlich angeordneten Schließzeit alle drei Tage einen ATK absolvieren. Restaurantbesitzer, die sich nicht an die Auflagen halten, müssen mit einer Geldstrafe von bis zu 100.000 Baht und/ oder einem Jahr Gefängnis rechnen.

In Chiang Mai wurden am Freitag 298 Neuinfektionen registriert, 152 davon waren Gäste von lokalen Gastronomiebetrieben. In den örtlichen Krankenhäusern werden derzeit 1.315 Covid-19-Fälle behandelt, während 672 Personen in staatlichen Einrichtungen und 503 Personen im Heimquarantäne isoliert werden.

Nachfolgende Restaurants bleiben bis zum 20. Januar 2022 geschlossen:

Living Machine, Unterbezirk Suthep

Zoe In Yellow, Sriphum

Hom Bar, Patan

Thachang Café, Changpheuk

Nachfolgende Restaurants bleiben bis zum 13. Januar 2022 geschlossen:

Chalui Café, Unterbezirk Changpheuk

Siew Santitham Plaza, Changpheuk

SOPA Café, Suthep

THAY, Suthep

Nachfolgende Restaurants bleiben bis zum 9. Januar 2022 geschlossen: