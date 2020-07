Corona-Überblick: Meldungen am Montag

Deutsche Industrie erhält nach Corona-Einbruch wieder mehr Aufträge

WIESBADEN: Die deutsche Industrie hat im Mai nach dem Einbruch in der Corona-Krise wieder deutlich mehr Aufträge erhalten.

Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lag der Auftragseingang 10,4 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Im Jahresvergleich gingen die Bestellungen dagegen immer noch drastisch um 29,3 Prozent zurück. Trotz der Erholung wurden die Markterwartungen enttäuscht. Analysten hatten im Schnitt einen höheren Anstieg im Monatsvergleich und einen geringeren Rückgang im Jahresvergleich erwartet.

Indien überholt Russland bei Zahl der Corona-Fälle

NEU DEHI: Indien hat Russland bei der Zahl der Corona-Fälle überholt - nur Brasilien und die USA haben nun mehr gemeldete Infektionen. Das zeigen Zahlen der Johns Hopkins Universität. Indien hatte demnach am Montag mehr als 697.000 Fälle; in Russland wurden nach offizieller Statistik der russischen Behörden insgesamt knapp 688.000 Infektionen registriert. Die Zahlen in Indien steigen schneller an, seit die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie deutlich gelockert wurden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Während des strikten Lockdowns waren Millionen Menschen arbeitslos geworden, viele hatten Angst zu verhungern.

Inzwischen werden in der indischen Hauptstadt und Millionenmetropole Neu Delhi die Krankenhausbetten knapp. Die Regierung lässt temporäre Corona-Krankenhäuser einrichten - unter anderem in Zügen, Hotels und in einem großen Zentrum, in dem zehntausend Betten aus Karton stehen.

Oppositionskandidat führt nach Wahl in Dominikanischer Republik

SANTO DOMINGO: Bei der Präsidentenwahl in der Dominikanischen Republik liegt der Oppositionskandidat Luis Abinader nach ersten Teilergebnissen klar in Führung. Nach Auszählung von 20 Prozent der Stimmen kam der Bewerber der Modernen Revolutionspartei (PRM) auf einen Stimmenanteil von 53 Prozent. Der Kandidat der regierenden Partei der Dominikanischen Befreiung (PLD) lag mit 36 Prozent abgeschlagen auf Platz zwei. Ex-Präsident Leonel Fernández kam mit seiner Fortschrittspartei nur auf 8 Prozent. Er hatte die Karibikrepublik, die sich mit Haiti die Insel Hispaniola teilt, von 1996 bis 2000 und von 2004 bis 2012 regiert.

Der Wahlsonntag verlief weitgehend ruhig. Bei einem Zwischenfall vor einem Wahllokal in Santo Domingo wurde laut Medienberichten ein PRM-Mitglied erschossen. Der Tatverdächtige war zunächst flüchtig.

Die Wahl war wegen der Corona-Pandemie um fast zwei Monate verschoben worden. Rund 7,5 Millionen Bürger waren stimmberechtigt. Im Mittelpunkt des Wahlkampfes stand die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise. Die bei Touristen beliebte Dominikanische Republik ist der von Corona am schwersten betroffene Karibikstaat. Bislang wurden mehr als 36.000 Infektionen und mehr als 780 Todesfälle infolge einer Covid-19-Erkrankung registriert. Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter.