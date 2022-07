Corona-Überblick: Meldungen am Dienstag

Das Eat Out to Help Out-Programms der britischen Regierung. In den teilnehmenden Cafés und Restaurants können die Kunden unter Einhaltung des Mindestabstandes einen Rabatt von 50 % auf Lebensmittel oder alkoholfreie Geträn... Foto: epa/Neil Halle

Mercedes-Benz berichtet über Geschäft im ersten Halbjahr

STUTTGART: Vor dem Hintergrund der Halbleiter-Knappheit und Corona-Lockdowns in Asien berichtet Mercedes-Benz am Mittwoch (07.00 Uhr) über sein Geschäft in der ersten Jahreshälfte. Dabei wird sich auch Konzernchef Ola Källenius zu Wort melden. Der Autohersteller hatte bereits berichtet, dass er von Januar bis Ende Juni des laufenden Jahres 985.200 Pkw verkauft hat, das waren 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Mercedes setzt vor allem auf teure und schwere Luxusautos, um mehr zu verdienen. Von Januar bis Ende März hatte der Hersteller mit dem Stern trotz sinkender Absatzzahlen Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Mercedes bietet aus eigener Sicht attraktive Autos an, für die Kunden bereit seien, vergleichsweise hohe Preise zu zahlen.

Die Nachfrage sei weiter hoch, hatte Mercedes erst zur Monatsmitte berichtet. China ist für die Stuttgarter besonders wichtig: Der Hersteller lieferte bisher gut ein Drittel aller neuen Wagen seiner Stammmarke dort aus.

DER Touristik: Buchungen zuletzt weit über Vor-Corona-Sommer

FRANKFURT/MAIN: Die hohe Inflation scheint die Reiselust der Menschen in Deutschland nicht zu bremsen. «Die Buchungseingänge der letzten Monate lagen weit über dem Stand vor der Pandemie», berichtete Ingo Burmester, Chef von DER Touristik Zentraleuropa am Dienstag. Der Umsatz liege in diesem Sommer 2022 bei den Konzern-Veranstaltern Dertour, Jahn Reisen, ITS, Meiers Weltreisen und Travelix über dem Niveau des Vor-Corona-Sommers 2019. «Wir haben eine neue Normalität.»

Nach einer Auswertung des Buchungs- und Reiseverhaltens lassen sich die Reisenden den Urlaub in diesem Sommer zudem mehr kosten. Sie geben demnach im Schnitt 51 Prozent mehr für ihren Hotelaufenthalt aus. Dabei buchten sie insbesondere höhere Hotelkategorien und mehr All-Inclusive-Verpflegung.

Hotels mit drei oder weniger Sternen werden den Angaben zufolge seltener gebucht als vor der Pandemie: Im Sommer 2019 entschieden sich 40 Prozent der Gäste für diese Kategorien, in diesem Sommer sind es lediglich 28 Prozent. Die Nachfrage nach Vier-Sterne- und Fünf-Sterne-Hotels steigt dagegen. Insgesamt buchten etwa drei Viertel der Gäste Hotels in dieser Kategorie. 2019 waren es nur 60 Prozent.

Auch das Marktforschungsunternehmen GfK war jüngst zu dem Ergebnis gekommen, dass die Menschen bei Reisen in diesem Sommer nicht sparen. Nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie bestehe hier ein großer Nachholbedarf bei den Konsumenten. Die Buchungszahlen für private Urlaubsreisen seien in der aktuellen Sommersaison vergleichbar mit dem letzten Vor-Pandemie-Jahr 2019, teils gingen sie sogar darüber hinaus, hatte die GfK mitgeteilt.