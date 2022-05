PATTAYA: Die Partyszene Pattayas präsentiert sich nach zweijährigem Corona-Koma wieder voll Schwung und Energie, erzählt Eddie Pay – Resident-DJ der Mixx Disquotheque Pattaya – gegenüber dem Magazin DER FARANG.

Nach fast zweijährigem Berufsstopp aufgrund der Pandemie ist der sympathische DJ und Produzent seit der Lockerung der Corona-Beschränkungen wieder voll ausgebucht und eilt „from Disco to Disco“.

Back to the Jungle @ Alexa Beach Club, Na-Jomtien, 14. Mai 2022 von 12.00 bis 21.00 Uhr.

Nach Aussage von Eddie Pay hat die Pandemie die Partyszene der Touristenmetropole nachhaltig verändert, gefeiert wird nicht nur in den Clubs, sondern immer öfter auch in trendigen Beach Clubs am Strand oder sogar in exklusiven Rooftop-Bars über den Dächern der Stadt.

Viva Miami Party @ Mixx Discotheque Pattaya, Bali Hai, 14. Mai 2022 ab 19.00 Uhr.

Am heutigen Samstag (14. Mai 2022) beginnt der Party-Marathon von Pattayas eingefleischter Ibiza-House-Szene ab 12.00 Uhr im stylischen Alexa Beach Club in Na-Jomtien, wo unter dem Motto Back to the Jungle rund um den einladenden Pool zu den Ibiza-House-Sounds von Eddie Pay und Jesse Garcia getanzt wird, bevor die Feier-Karawane weiter zur Mixx Discotheque Pattaya zieht, wo ab 19.00 Uhr die offizielle After-Party unter dem Motto Viva Miami erfolgt. Live an den Decks: Eddie Pay, Matthew White, DJ Myles, PatriZe, Richard Grey, Wesley Hypes, DJ Knight, Groovy T und Chompoo.