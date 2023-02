Von: Björn Jahner | 28.02.23

PATTAYA: Während viele Ausländer in der Provinz Chonburi investieren, haben indische und chinesische Investoren die meisten Mittel in den Aufkauf von Geschäften in Pattaya gesteckt, damit sie ihre Landsleute, die in Touristenmetropole ihren Urlaub verbringen, versorgen können.

Indische Investoren haben Kneipen und Restaurants in Pattayas Walking Street aufgekauft, bevor China die Reisebeschränkungen am 8. Januar 2023 aufhob, aber ihre Investitionen sind nicht vollständig integriert, wie es bei chinesischen Investoren der Fall ist.

Chinesische Investoren haben zwischenzeitlich mit dem Kauf von Restaurants, Drei- bis Vier-Sterne-Hotels und Poolvillen in Bang Lamung, Pattaya-City und Jomtien Beach begonnen. Zu ihren Investitionen gehört auch das Chartern von Touristenattraktionen, um sie als umfassendes Tourismusunternehmen zu integrieren, das auf chinesische Touristen ausgerichtet ist, sagten Branchenkenner und fügten hinzu, dass es wahrscheinlich ist, dass die Null-Dollar-Touren zurückkehren werden.

Der Begriff bezieht sich auf preiswerte Pauschalreisen, bei denen die Touristen zum Kauf überteuerter Produkte oder Dienstleistungen ermutigt oder sogar gezwungen werden.

Meesak Chunharakchot, Präsident des thailändischen Immobilienverbands, sagte, dass Chinesen kontinuierlich Häuser in Chonburi kaufen, aber nicht mehr das gesamte Projekt wie in der Vergangenheit.

Einige chinesische Geschäftsleute haben auch in die Entwicklung von Wohnprojekten investiert, mit denen sie die Nachfrage ihrer Landsleute befriedigen wollen.

Sie haben entweder direkt oder über thailändische Strohmänner investiert, aber nach dem jüngsten Vorgehen gegen graue Geschäfte haben sie sich zurückgezogen.