Von: Redaktion DER FARANG | 19.06.19

UBON RATCHATHANI: Ein 33-jähriger Chinese wurde verhaftet, weil er versucht hatte, seine seit drei Monaten schwangere Frau zu töten. Er soll die Chinesin am 9. Juni im Bezirk Khong Chiam von der Klippe Pha Taem gestoßen haben.

Die 32-jährige Frau sagte der Polizei, sie habe nicht früher aussagen können, weil ihr Ehemann im Krankenhaus nicht von ihrem Bett gewichen sei. Er soll gedroht haben, sie zu töten, wenn sie von dem Sturz im Nationalpark Pha Team berichte. Sie erlitt Brüche am linken Oberschenkel, am linken Arm, am linken Schlüsselbein, am Hüftknochen und an den Knien. Ihr Fötus überlebte auf wundersame Weise. Die Polizei verhaftete den Ehemann im Krankenhaus Sapphasitthiprasong, als er am Montag seine Frau besuchte. Das Ehepaar stammt aus der chinesischen Provinz Jiangsu und lebt seit drei Jahren in Thailand. Nach Angaben der Polizei ist der Mann arbeitslos und überschuldet. Die Frau ist wohlhabend, aber nicht bereit, seine Schulden vollständig zu begleichen. Geld soll das Motiv für den versuchten Mord gewesen sein.