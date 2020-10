Von: Redaktion DER FARANG | 11.10.20

Blick auf den Doi Inthanon in Chiang Mai. Foto: The Nation

CHIANG MAI: Die vom Tourismus abhängige Wirtschaft von Chiang Mai hat dieses Jahr erhebliche Einnahmen durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie verloren.

Laut Varodom Pitakanonda, Präsident der Handelskammer, ging in den ersten drei Quartalen der private Konsum deutlich zurück, was zu einem Defizit von 100 Milliarden Baht gegenüber 2019 führte. Darüber hinaus sei das Verbrauchervertrauen nach wie vor gering, während die privaten Investitionen weiter schrumpften. Die Ausgaben seien in allen Produktkategorien zurückgegangen, insbesondere im Dienstleistungs-, Waren- und Automobilsektor, während sich der Inlandstourismus langsam erhole.

Darüber hinaus sagte Varodom, dass die Handelskammer viele Projekte zur Stimulierung der Wirtschaft ab Ende dieses Jahres in Angriff nehmen wird. So sollen einheimische Touristen nach Chiang Mai und in die Nachbarprovinzen gelockt werden mit dem Ziel, Einnahmen aus dem Tourismus in Höhe von rund 70 Milliarden Baht zu erzielen. Der Tourismus für Langzeitaufenthalte im Bereich medizinischer Wellness zielt darauf ab, die spezialisierte medizinische Technologie der Provinz, Krankenhäuser von internationalem Standard und umfassende Wellness-Einrichtungen, zu nutzen, um Chiang Mai zu einer Gesundheitsstadt zu entwickeln.

Der Präsident der Handelskammer teilte ferner mit, dass die Provinz alternative lokale Quarantäne-Einrichtungen (ALQ) vorbereitet, um ausländische Touristen mit einem speziellen Touristenvisum willkommen zu heißen.

https://www.bangkokpost.com/business/1999635/chiang-mai-suffers-b100bn-in-lost-tourist-revenue