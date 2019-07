Von: Redaktion DER FARANG | 24.07.19

CHIANG MAI: Die Hotelbuchungen für die nächsten Monate sind die niedrigsten seit zehn Jahren.

Chiang Mais Hoteliers melden gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent niedrigere Buchungen. Der Rückgang ist thailändischen und vor allem chinesischen Touristen geschuldet, die den Norden des Landes meiden. Laut La-iat Bungsrithong von der Northern Thai Hoteliers Association waren in den vergangenen Jahren in der Regenzeit Hotelzimmer zu 70 bis 80 Prozent belegt. Aber in diesem Jahr seien es nur 30 bis 40 Prozent. Sowohl kleine als auch große Hotels hätten Mühe zu überleben. Viele Hoteliers hätten einen Preiskampf eröffnet und böten ihre Zimmer 30 bis 40 Prozent günstiger an. Zudem habe das Überangebot an Hotelbetten die Situation verschärft. Denn in den letzten zehn Jahren seien 10.000 neue Zimmer hinzugekommen.

Die Marketingmanagerin des Chiang Mai Orchid Hotels, Watcharaporn Jongphaophan, bestätigt, dass die Buchungen um 30 Prozent zurückgingen. Zimmer, die zuvor einen Preis von 1.400 Baht hatten, würden derzeit für nur 900 Baht angeboten. Es gäbe auch ein Gruppenreisepaket für neun Zimmer zum Preis von 8.888 Baht, fügte sie hinzu.

Inzwischen hat die staatliche Tourismusbehörde (TAT) für den Norden eine „Chiang Mai Green Card" ausgearbeitet. Sie ist online verfügbar und verspricht zahlreiche Ermäßigungen in teilnehmenden Einrichtungen. Die Karte soll den Tourismus unter Thailändern ankurbeln.