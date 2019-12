Von: Björn Jahner | 15.12.19

CHIANG MAI: Im hohen Norden des Landes hat die kühle Jahreszeit begonnen und sorgt für einen herrlichen Blütenzauber in den Bergen, Gärten und Parkanlagen in und um Chiang Mai. Denn im Gegensatz zur Heimat beschert der Wintereinbruch der Region keine klirrenden Minusgrade, sondern gemäßigte Temperaturen um die 25°C. Sie sind eine willkommene Abwechslung zu der drückenden und schwülen Hitze der Tropen und lassen die Natur zu neuem Leben erwachen. Die tropische Blütenpracht lässt sich hervorragend in den im Norden so zahlreich vorhandenen botanischen Gärten und Parkanlagen genießen. Nachfolgend vier Empfehlungen der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT), die das Herz eines jeden Pflanzenfreundes erfreuen. Für die Anreise empfiehlt sich ein eigenes Auto oder ein Mietwagen.