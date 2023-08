CHIANG MAI: Chiang Mai, auch bekannt bei den Einheimischen als „Rose des Nordens“, ist ein wahres Kulturmekka. Die Stadt der vielen Ethnien hat einiges zu bieten, was sie so einmalig macht. Wir laden die Leser ein zu einem Rundgang „off the beaten track“ ein und zeigen die schönsten und kuriosesten Highlights der Stadt und Umgebung.

Unsere Autorin Sandra Wohlfart hat unlängst den Reiseführer Thailand – der Norden, erschienen im Michael Müller Verlag, veröffentlicht und gibt die acht interessantes­ten Chiang-Mais-Tipps zum Besten, außerdem die coolsten Restaurants und Highlights zum Übernachten. Der Reiseführer ist unter der-farang.com/de/products/thailand-der-norden erhältlich!

Unentdeckte Höhepunkte

Künstler arbeiten im Haus der Huntert Türen stetig an neuen Gemälden.

Das Haus der 100 Türen – Roi Tawara Baan Baandhewalai, streng bewacht von dem ganz aus Holz geschnitzten Ganesha, ist eine Augenweide. Viele Künstler haben unzähliger Türen bemalt und man kann die Kunstwerke an Boden, Decken und als Türen bewundern. Man flüstert einer Maus, dem Reittier Ganeshas, seinen innigsten Wunsch ins Ohr, legt ihr eine Kette als Dank um und der Wunsch wird erhört.

Highland People Discovery Museum.

Ein Besuch im Highland People Discovery Museum führt die Besucher durch die verschiedenen Stämme der Bergvölker des Nordens. Riten und Gebräuche werden erklärt und bebildert. Kleider, Schmuck und Gegenstände des täglichen Gebrauchs sind ausgestellt. Im Außenbereich kann man die unterschiedlichen Baustile begutachten.

Erotic Garden.

Erotic Garden. Ein Kleinod in Mae Rim. Khun Katai bringt dem Besucher die Erotik der Pflanzenwelt näher, für sie befindet sich in jedem Teil der Natur etwas Erotisches, welches sie gerne bei ihren ausgefallenen Führungen mit dem begeisterten Besucher teilt. Junge lokale Künstler stellen außerdem erotische Figuren in ihrem Garten aus.

Was sich zunächst nach einem Werbegag anhört, aber keiner ist, ist der Elephant Poo Poo Paper Park. Hier wird aus Elefantenkot Papier. In einer privaten Führung wird den Besuchern die Herstellung erklärt. Zunächst wird der Dung tagelang getrocknet, dann in Wasser gereinigt und aufgekocht, bis nur noch die Fasern übrig sind. Diese werden wiederum getrocknet und mit Resten von Altpapier und Farbe in einer Maschine gemischt, anschließend werden Bällchen geformt, die auf Rahmen glattgestrichen werden und dann in der Sonne trocknen müssen. Hier legt der Besucher dann selbst Hand an. Die Produkte werden weit über die Grenzen Chiang Mais hinaus in der ganzen Welt verkauft.

Der Tempel der sieben Spitzen Wat Yed Jod ist eine Oase der Ruhe unweit des quirligen Niman Bezirks.

Wat Jed Yot: Tritt man durch das Tor des am Superhighway gelegenen Tempels, kehrt sofort Ruhe ein. Das außergewöhnliche Gebäude ist in seiner Architektur einzigartig in der Stadt und ist umgeben von einem großen Park mit schattenspenden Bäumen. Die sieben Spitzen auf dem Dach geben ihm seinen Namen. Nachempfunden ist er dem Bodha-Gaya-Tempel in Indien, in dem Buddha seine Erleuchtung fand. Thais stellen Schlangenfiguren zu den bereits unzähligen vorhandenen auf und zünden Räucherstäbchen an, Langnasen trifft man selten hier. Ein schöner Ort, um der Hitze der Stadt zu entfliehen.



Elephant Parade Land: Kunst aus Chiang Mai findet ihren Weg in die ganze Welt. Schon auf dem Parkplatz sieht man große bunt bemalte Elefanten-Skulpturen sitzen oder stehen. Mit Blumen bemalt, mit dem Union Jack versehen oder auch ein Elefant in Form eines Tuk-Tuks. Im Inneren der Halle kann man weitere Elefanten-Skulpturen bewundern, unter ihnen auch Dumbina, den Elefanten, den Katy Perry einst entworfen hat. Man besichtigt die Manufaktur und schaut den Künstlern über die Schulter, kann dann auch selbst Hand anlegen und einen Elefanten bemalen. In regelmäßigen Abständen finden sogenannte „Elephant Parades“ in aller Herren Länder statt, hierbei kommt es zu einem umfangreichen Rahmenprogramm. Im Frühjahr fand eine Parade in Laax GR (CH) statt und momentan kann noch bis zum 20. August 2023 die aktuelle „Elephant Parade“ in Phuket bestaunt werden. Mehr unter elephantparadeland.com.

Chiang Mai Home Host.

Chiang Mai Home Host: Bei Khun Prabat und seiner Familie, die aus 4 Generationen besteht, kann man die alten Lanna-Traditionen kennenlernen. Er führt die Besucher durch sein Haus und bringt ihnen seine Kultur näher, ein Rundgang durch den üppigen Garten fehlt auch nicht. Anschließend kocht man gemeinsam auf offenen Feuerstellen und genießt die Zeit in der familiären Runde. Mehr unter chiangmaihomehost.com.

Essen und Trinken

Wenn man in Chiang Mai ist, sollte man unbedingt die schmackhafte Khao Soi probieren, eine Curry-Suppe mit gelben Nudeln und Rind oder Poulet-Fleisch. Nam Phrik Num, die Auberginen-Paste, die mit diversen Gemüsen und der beliebten Khep Mu, der knusprig frittierten Schweinehaut, serviert wird. Auch die Nam Prik Ong, eine milde Paste aus Tomaten und Schweinhack, ist sehr schmackhaft.

Restaurants, die einen Besuch wert sind…

The Consul‘s Garden: Malerisch am Fluss liegt dieses geschichtsträchtige Restaurant in der Kohklang Rd. in Nonghoi. Wir befinden uns hier auf dem ehemaligen Wohnsitz von William Alfred Rae Wood, dem ersten britischen Konsul in Chiang Mai (1906–1913), anschließend blieb er in Chaing Mai und verstarb im Jahr 1970. Interessant ist sein Buch „Consul in Paradise“. Der große Baum, der das Gelände dominiert, wurde vom Consul gepflanzt und ist heute über hundert Jahre alt. Das Café bietet Lunch und High Tea, während man im angrenzenden Coq d´Or exzellente französische Küche genießen kann (Tel.: 089-888.9339, Dienstag Ruhetag). Mehr unter lecoqdorrestaurant.com/theconsulsgarden.php.

Im Anantara Resort, Charoen Prathet Rd., direkt am Ping River, lohnt ein Besuch des Restaurants, das auch für Nicht-Hotel-Gäste zugänglich ist. In dem schön renovierten Gebäude befand sich damals das britische Konsulat. Heute kann man hier in geheimer Mission nach Herzenslust schlemmen (Tel.: 053-253.352) Mehr unter anantara.com.

Nakara Jardin ist ein verwunschenes Café hinter dem Ping Nakara Resort am Fluss. Exzellente High Teas, aber auch Lunches, Sandwiches, Tees, Smoothes, Kaffees und eine gute Weinauswahl. Das angrenzende Resort ist eine Hommage an die Kolonialarchitektur Chiang Mais und unbedingt sehenswert. Mehr unter pingnakara.com.

Kiti Panit: Mitten auf der Thapae Road steht das schmucke Haus, in dem das Kiti Panit Restaurant untergebracht ist. Hierbei handelt es sich nicht um irgendein Gebäude, sondern um den ersten Shop der Stadt. Heute kann man hier nordthailändische Spezialitäten verspeisen. Mehr unter kitipanit.com.

The Happy Frog: Entweder im Herzen der Stadt oder in der Soi 1 Shopping Mall bietet tollen Aufschnitt und Käse sowie Paninis, feine Weine und freitags Austern. Mehr unter the-happy-frog.com.

The Riverside Boat Cruise: Ein großartiges Erlebnis ist eine Fahrt auf dem Fluss mit dem Boot von The Riverside. Hier kann man authentisch Thai schlemmen und die Kulisse von Chiang Mai an sich vorbeiziehen lassen, während man sich dem ruhigen Wellenschlag des Flusses hingibt. Ansonsten auch einfach das Riverside als Bar und Restaurant am Ufer de Ping River genießen. Mehr unter theriversidechiangmai.com.

Do as the locals do: Essen am Hua Ton Tao Lake. Der See am Rande der Stadt ist ein schönes Erholungsgebiet mit Joggingstrecken, Velowegen und jeder Menge Restaurants. Man kann am Ufer des Sees sitzen oder aber auf Salas, die im Wasser stehen, im Thai-Stil auf dem Boden essen. Ausgezeichnetes Thai-Food bieten die unzähligen Restaurants.

Ein Besuch in Chiang Mais höchster Bar im 19. Stock des Melia Hotels lohnt sich zum Sundowner. Mehr unter melia.com.

Cool ist auch der Besuch des UN Irish Pub. Donnerstags gibt es hier die Quiz Night und frisch gezapftes Guinness. Mehr unter unirishpub.com.

Übernachten

Ratilanna Riverside Spa Resort: Moderne trifft auf Lanna-Architektur, am Fluss gelegenes Hotel mit schönem Pool und gutem Restaurant. Mehr unter ratilannachiangmai.com.

Baan Orapin Bed and Breakfast: Mitten in Wat-Ket-Viertel gelegenes schönes Kolonialstil-Haus mit mehreren Zimmern. Mehr unter baanorapin.com.

Das Mountain Float auf dem Mae Ngat Dam ist ein wunderbarer Platz zum Übernachten mitten in der Natur.