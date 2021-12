Von: Björn Jahner | 14.12.21

HUA HIN: Im Sheraton Hua Hin Resort & Spa, 1573 Petchkasem Road, wird am Sonntag, 19. Dezember von 18.00 bis 21.30 Uhr das „Elephantastic Classical Charity Concert“ zugunsten der Wildlife Friends Foundation Thailand veranstaltet.



Die Besucher dürfen sich auf ein klassisches Konzert unter freiem Sternenhimmel am Meer freuen sowie ein umfangreiches internationales Buffet. Der Buffetpreis beträgt 1.950 Baht (Kinder 975 Baht), ein Getränkepaket („free flow“ Bier, Wein, etc.) wird optional für 550 Baht angeboten. Reservierung per E-Mail oder telefonisch unter der Rufnummer 098-698.5959.