Von: Björn Jahner | 02.09.18

PHUKET: Mit der Eröffnung des Central Phuket direkt neben dem bereits bestehenden Schwester-Einkaufszentrum CentralFestival Phuket in Wichit am 10. September unterstreicht die Central Pattana Group den Ruf der Ferieninsel als führende Shopping-Destination des Südens.

Das Motto der neuen Shopping Mall, die doppelt so groß ausfällt wie das CentralFes­tival, lautet „The World Comes To Play“. Sie wird Filialen der 20 größten Luxusmodemarken der Welt beherbergen sowie drei neue Touristenattraktionen: „Tales of Thailand“, den weltweit ersten 3D-Abenteuerpark „Tribhum“ und „Aquaria“, ein modernes Aquarium nach dem neuesten Stand der Technik. Als Zielgruppe werden laut des Betreibers ein 50-zu-50-Mix aus einheimischen und ausländischen Besuchern anvisiert. Das Einkaufszentrum soll zudem das Vorzeigeprojekt der Gruppe für Mülltrennung und Recycling darstellen. Es bietet Parkplätze für 4.200 Autos, 4.800 Motorräder sowie 62 Busse und wird mit einem Skywalk an das CentraFestival Phuket verbunden, das in den nächsten Monaten renoviert werden soll.