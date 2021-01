BANGKOK: Am Donnerstag bestätigte das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) 305 weitere Covid-19-Fälle und einen Todesfall.

135 Infizierte hatten Orte mit hohem Risiko besucht, davon 40 in Samut Sakhon, 47 in Bangkok, drei in Ayutthaya, einer in Suphanburi, zwei in Ang Thong, zwei in Singburi, zwei in Lopburi, einer in Khon Kaen, drei in Nakhon Pathom, sechs in Pathum Thani, einer in Ratchaburi, zwei in Chiang Mai und 25 in Samut Prakan. Samut Sakhon meldet 109 Fälle durch proaktive Tests (zwei Thais und 107 Wanderarbeiter).

Bei 58 Fällen wird die Infektionsquelle gesucht, darunter einer in Suphanburi, einer in Khon Kaen, zwei in Bangkok, acht in Chanthaburi, 27 in Chonburi, einer in Trat, 13 in Rayong und fünf in Samut Sakhon.

Bei den zwei Rückkehrern, die in Quarantäneeinrichtungen positiv getestet wurden, handelt es sich um eine Thai und eine Russin. Eine weitere thailändische Frau wurde am 5. Januar dabei erwischt, wie sie sich aus Myanmar über die Grenze schlich. Sie wurde ins Krankenhaus Mae Sot eingeliefert.

Laut Dr. Taweesin Visanuyothin, Sprecher des CCSA, ist ein 88-jähriger Krebspatient in Rayong dem Virus erlegen. Er war von seinem Sohn infiziert worden, der ihn am 22. Dezember besuchte. Der Vater wurde am 3. Januar positiv getestet und starb am Mittwoch, als sich seine Symptome verschlimmerten und sein Körper nicht mehr auf die Behandlung reagierte.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Thailand ist auf 9.636 gestiegen - 7.551 davon wurden im Inland angesteckt, darunter 2.684 Wanderarbeiter, 2.085 waren Rückkehrer. Bislang sind 4.521 Patienten genesen und aus Hospitälern entlassen worden, während die Zahl der Todesopfer auf 67 angestiegen ist.