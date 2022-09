PATTAYA: Was vor einem Jahr noch undenkbar war, ist heutzutage in Thailand die neue Normalität: Am Sonntag fand mit „CISW Cann Festival Thailand 2022“ die nach Aussage der Veranstalter größte Cannabismesse des Königreichs im Einkaufszentrum Central Pattaya an der Pattaya Beach Road ihr Ende und erwies sich auch am dritten bzw. finalen Veranstaltungstag als Besuchermagnet.

Foto: Jahner

Im Erdgeschoss des bekannten Einkaufszentrums lud eine buntgemischte Marktmeile die Besucher zum Schauen, Shoppen, Staunen und Informieren ein. So breit gefächert wie die noch junge, jedoch boomende thailändische Cannabis-Branche, präsentierte sich auch das Ausstellerangebot. Plantagenbesitzer präsentierten stolz ihre Pflanzenpracht und Cannabis-Erzeugnisse: Cannabis, sowohl mit CBD- als auch THC-Anteil, Lebensmittel und Kosmetika auf Cannabis-Basis und vieles mehr.

Foto: Jahner

Die Besucher nutzten die Gespräche mit den Fachleuten über die Wirkung und den gesundheitlichen Nutzen der Pflanze sowie auch über die Anbaumöglichkeiten, insbesondere betreffend das benötigte Equipment, u.a. Grow-Boxes, Beleuchtungssysteme und Dünger, das ebenfalls auf der Veranstaltung präsentiert und angeboten wurde.

Foto: Jahner

Insgesamt herrschte nach Aussage vieler Aussteller an allen drei Veranstaltungstagen eine interessierte und anregende Atmosphäre, aus der viele intensive Gespräche und neue Kontakte resultierten.

Foto: Jahner