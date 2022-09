Von: Björn Jahner | 02.09.22

PATTAYA: Das Unternehmen Thai CBD Co. plant in Zusammenarbeit mit den Behörden von Pattaya den Cannabisanbau im Großraum Pattaya, womit den Einwohnern ein zusätzliches Einkommen verschafft werden soll. Pattayas stellvertretender Bürgermeister Wuthisak Rermkijakarn leitete am 26. August 2022 eine Sitzung über den Vorschlag von Thai CBD Co. zum Anbau von Cannabis in Pattaya.

Thai CBD ist einer der Marktführer medizinischen Cannabisbranche. Der Zweck des Cannabisanbaus in Pattaya sei, so die Vertreter von Thai CBD, ein zusätzliches Einkommen für die Anwohner zu schaffen, insbesondere für diejenigen, die unter Armut leiden.

Berichten zufolge waren der stellvertretende Bürgermeister und andere Behörden in Pattaya mit der Idee einverstanden. Die zuständigen Beamten sollen nun das optimale Gebiet für den Cannabisanbau festlegen. Die Behörden baten Thai CBD auch, den Markt zu finden und die rechtlichen Angelegenheiten für die Anwohner zu klären, wobei sie betonten, dass das von den Anwohnern angebaute Cannabis nur als Inhaltsstoff, Kosmetik und Medizin genutzt werden darf.