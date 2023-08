Von: Björn Jahner | 21.08.23

Foto: Roong Reuang Coach Co., Ltd



HUA HIN: Reisende in Hua Hin und den angrenzenden Gebieten dürfen sich über den neuen Fahrplan des Busservices von Hua Hin zum internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok freuen.

Dieser Fahrplan bietet eine bequeme und erschwingliche Transportmöglichkeit für alle, die ihren Weg zum geschäftigen Flughafen der thailändischen Hauptstadt antreten möchten.

Der aktualisierte Fahrplan des Busservices von Hua Hin zum Flughafen Suvarnabhumi gewährleistet, dass Fahrgäste den Flughafen rechtzeitig erreichen können und somit ihre Flugreisen ohne Stress und Eile antreten können.

Für diejenigen, die an die Ostküste reisen möchten, gibt es außerdem einen separaten Service zwischen Hua Hin und Pattaya.

Hua Hin–Suvarnabhumi Airport

Die Abfahrtszeiten des Busses in Hua Hin zum Suvarnabhumi International Airport wurden optimal gestaltet, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Reisenden gerecht zu werden. Die Busse starten täglich um 06.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.10 und 18.00 Uhr.

Suvarnabhumi Airport–Hua Hin

Für Touristen, die vom Flughafen Suvarnabhumi nach Hua Hin reisen möchten, stehen ebenfalls zahlreiche Abfahrtszeiten zur Verfügung: 07.30, 09.30, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 16.00, 17.00 und 18.30 Uhr.

Eine erfreuliche Nachricht für alle Reisenden ist, dass der Fahrpreis für den Busservice von Hua Hin zum Flughafen Suvarnabhumi weiterhin erschwinglich bleibt – er beträgt lediglich 325 Baht pro Person. Tickets können entweder persönlich am Schalter des Busbahnhofs Hua Hin erworben werden oder online unter airporthuahinbus.com.

Reisende, die von oder nach Pattaya unterwegs sind, können ebenfalls auf den Busservice zählen, der Hua Hin und Pattaya verbindet.

Hua Hin–Pattaya

Die Abfahrt in Hua Hin erfolgt täglich um 09.00 Uhr, der Fahrpreis beträgt 473 Baht. Die Gegenrichtung, von Pattaya nach Hua Hin, startet um 08.00 Uhr und hat den gleichen Fahrpreis. Die Haltestelle für diejenigen, die den Bus in Hua Hin besteigen möchten, befindet sich am Hua Hin Busbahnhof (Karte). Reisende aus Cha-am können den Bus an der Government Savings Bank erreichen (Karte).

Pattaya–Hua Hin

Fahrgäste, die von Pattaya nach Hua Hin reisen, können den Bus am North Pattaya Bus Terminal besteigen (Karte).

Der Busservice von Hua Hin zum Flughafen Suvarnabhumi erfreut sich großer Beliebtheit bei Reisenden, die eine bequeme und stressfreie Reise wünschen. Die geschätzte Reisezeit zwischen Hua Hin und dem Flughafen Suvarnabhumi beträgt in der Regel vier bis fünf Stunden, abhängig von der aktuellen Verkehrslage. An Wochenenden und Feiertagen sollte jedoch mit längeren Fahrzeiten gerechnet werden. Es wird daher dringend empfohlen, ausreichend Zeit einzuplanen, um den Flughafen rechtzeitig zu erreichen.