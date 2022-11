CHIANG MAI: Die „Rose des Nordens“, wie Chiang Mai auch genannt wird, hat sich herausgeputzt und geschmückt, um ihrem Ruf als Gastgeber des schönsten Yi-Peng-Laternenfestes des Landes gerecht zu werden. Alle beliebten Touristenorte der Provinz sind mit bunten Lichtern und Laternen in allen Farben und Größen geschmückt.

Die thailändische Tageszeitung „The Nation“ besuchte einige wichtige Touristenziele in der Stadt und stellte fest, dass sie bereits für das weltberühmte Loy-Krathong-Fest dekoriert sind, das von den Einwohnern des ehemaligen Lanna-Reichs auch „Yi Peng Lantern Festival“ genannt wird.

So wurde beispielsweise Klong Mae Kha, eine neue Touristenattraktion im Tambon Hai Ya des Bezirks Mueang, mit Lanna-Laternen in unzähligen Farben geschmückt.

Die Organisatoren haben auch riesige Krathongs in der Mitte des Kanals aufgestellt, die nachts mit bunten Laternen und Glühbirnen beleuchtet werden und bereits jetzt thailändische und ausländische Touristen anlocken, die Selfies machen und Fotos schießen.

Foto: The Nation

Mehrere Tempel wurden mit Lichtern und Lanna-Laternen an den Toren und an den Wänden geschmückt. Das Fest beginnt am Sonntag, 6. November 2022, – noch vor der offiziellen Loy-Krathong-Nacht am Dienstag, 8. November 2022.

Dabei werden typischerweise Lanna-Laternen in den Himmel aufsteigen, ein uralter Brauch, das auf brahmanische Ursprünge zurückgeht und untrennbar mit der thailändischen Lanna-Kultur verbunden ist.

Am Abend werden alle fünf alten Stadttore von Muang Chiang Mai mit farbenfrohen Lichtern zum Leben erweckt. Die vier Ecken und drei großen Brücken der alten Stadt Chiang Mai werden ebenfalls mit Lichtern geschmückt.

Von Montag, 7. November bis Mittwoch, 9. November 2022 werden morgens traditionelle und religiöse Rituale abgehalten. So werden beispielsweise Riten zur Verehrung des Stadtschreins ausgerichtet, während eine andere Zeremonie am Mae-Ping-Fluss am Sri-Khong-Pier stattfindet.

Die nächtlichen Feierlichkeiten umfassen mehrere Aktivitäten, darunter einen Wettbewerb mit großen, hängenden Laternen und Umzüge mit einer Yi-Peng-Schönheitskönigin und einem gutaussehenden König.

Ein weiterer Ritus findet am Pier vor der Stadtverwaltung von Mueang Chiang Mai statt, wo eine Reihe von schwimmenden Laternen mit einer Ton- und Lichtshow über dem Ping-Fluss schippern werden.

Am Dienstag, 8. November 2022, dem offiziellen Loy-Krathong-Tag, findet im Wat Sri Don Chai ein großer Predigtritus statt. Außerdem wird am Thapae Gate eine Lanna-Laternen-Parade durch die Stadt starten.

Am Mittwoch, 9. November 2022 wird vor der Stadtverwaltung von Chiang Mai ein „Luk-Thung"-Wettbewerb (thailändische Country-Musik) stattfinden. Außerdem wird es einen Wettbewerb und eine Parade großer Krathong-Wagen geben.

Worauf warten Sie also noch? Packen Sie Ihre Urlaubskoffer und machen Sie sich auf den Weg in den Norden, um eine großartige Zeit zu erleben!