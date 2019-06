Bunte Blütenpracht in Chaiyaphum

Die pinke Blütenpracht zieht Besucher aus dem ganzen Land an. Foto: Tourism Authority of Thailand

CHAIYAPHUM: In der Provinz Chaiyaphum im thailändischen Nordosten präsentieren sich derzeit die beiden Nationalparks Pa Hin Ngam und Sai Thong in ungewohnter Farbenvielfalt.

Noch bis August erstrahlt die Kurkumapflanze in rosa, pinker, roter oder weißer Blütenpracht und verwandelt die beiden 60 Kilometer voneinander entfernt liegenden Nationalparks in farbenprächtige Blumenwiesen. Die zur Gattung der Ingwergewächse zählende Pflanze, die von Thais „Dok Krachiao“ genannt wird, hat eine große wirtschaftliche Bedeutung für die Bevölkerung. Ihre ungewöhnliche Form, Farbenvielfalt, ihr dekorativer Nutzen sowie die vergleichsweise lange Haltbarkeit, machen sie zu einem absoluten Verkaufsschlager, der heutzutage in alle Welt exportiert wird.

Festival zur Blütezeit der Dok Krachiao

Jedes Jahr wird in Pa Hin Ngam das „Dok Krachiao Blooming Festival“ veranstaltet, auf dem die Pflanze und aus ihr hergestellte Produkte der Öffentlichkeit präsentiert und zum Kauf angeboten werden. Das Angebot wird mit Otop- („One Tambon One Product“) und anderen Kunsthandwerkerprodukten – von Baumwolle bis Seide – abgerundet.

Weitere Auskünfte erhält man in den Nationalparkbüros unter den Rufnummern 044-056.141 (Pa Hin Ngam) und 089-282.3437 (Sai Thong).