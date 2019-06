Von: Redaktion DER FARANG | 14.06.19

HUA HIN: Die Immigration hat einen Briten verhaftet, der seit fast acht Jahren seine Aufenthaltsgenehmigung überzogen hat.

Laut „Banmuang“ wurde der 50 Jahre alte Mann in der Innenstadt von Hua Hin an der Phoonsuk Road festgesetzt. Die Immigration war einem Hinweis nachgegangen, dass sich der Brite im Königreich illegal aufhalte. Sein Pass war im Jahr 2011 abgelaufen, die Immigration errechnete 2.917 Tage Overstay. Der Festgenommene hatte in Hua Hin eine Bierbar betrieben und war mit einer Thai verheiratet. Seine Frau starb, seither litt er an einer Depression.