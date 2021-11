Bisher kaum ausländische Besucher in Pattaya

PATTAYA: Lokale Reiseveranstalter in Pattaya sagten gegenüber der „Bangkok Post“ am Freitag, dass sie keinen sofortigen Umschwung im Touristengeschäft des bekannten thailändischen Urlaubsziels erwarten.

In der ersten Woche der Wiedereröffnung Thailands für den internationalen Tourismus verzeichnete Pattayas Tourismusbranche keinen nennenswerten Anstieg an ausländischen Urlaubern in der Stadt. Das Hotel- und Gastgewerbe rechnet jedoch damit, dass die Besucherzahlen aus Übersee in der zweiten Hälfte des Monats steigen werden.