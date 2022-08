PATTAYA: Ein bewaffneter Mann wurde mit einer Pistole und 40 Kugeln verhaftet, nachdem er angeblich Polizeibeamte angegriffen und einen Fluchtversuch eingeleitet hatte.

Pol. Oberstleutnant Prabchok Asasuk von der Polizeistation Pattaya wurde am Sonntag (14. August 2022) gegen 06.00 Uhr über eine Auseinandersetzung zwischen drei Personen in der Beach Road Soi 10 in Pattaya informiert. Als der Beamte am Ende der Gasse ankam, sah er den männlichen Verdächtigen, der später als Jane D., 42, identifiziert wurde, mit einem Paar streiten. Officer Prabchok bemerkte, dass Jane eine Schusswaffe um die Hüfte trug. Er stellte sich deshalb zwischen die drei Personen und bat Jane um eine körperliche Durchsuchung.

Als sich ihm der Beamte jedoch näherte, schlug Jane plötzlich zweimal auf ihn ein, warf ihn zu Boden und flüchtete in seinem BMW.

Der Beamte nahm die Verfolgung auf und rief Verstärkung, weil er wusste, dass Jahe bewaffnet war und eine Gefahr darstellte. Die beiden lieferten sich eine wilde Verfolgungsjagd durch Pattaya, bis Janes Wagen an einer Kreuzung in der Nähe der Wasserwerke im Unterbezirk Nongprue gegen einen Strommast prallte.

Obwohl er bereits von der Polizei eingekreist war, verweigerte er immer noch gewaltsam seine Festnahme. Da die Beamten jedoch zwischenzeitlich in der Überzahl waren, gelang ihnen schlussendlich die Festnahme. Officer Prabchok sagte gegenüber der Presse aus, dass er im Wagen des Verdächtigen eine Handfeuerwaffe und verschiedene 40er-Kugeln gefunden hatte. Der Mann gab zu, dass ihm die Waffe und Munition gehörte.

Er wurde ursprünglich wegen unerlaubten Tragens einer Schusswaffe, Mitführens einer Waffe in der Öffentlichkeit und Angriffs auf Vollzugsbeamte angeklagt. Das Motiv für den Vorfall war eine Frau, die er zuvor angebaggert hatte, die jedoch bereits vergeben war.